Standard Bank Group est un groupe bancaire organisé autour de 2 pôles d'activités : - banque de détail et commerciale (67,1% du Produit Net Bancaire) ; - banque d'affaires et d'investissement (32,9%). Par ailleurs, le groupe propose une activité d'assurance vie. A fin 2020, le groupe gère 1 624 MdsZAR d'encours de dépôts et 1 271,3 MdsZAR d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 1 124 agences implantées en Afrique.

