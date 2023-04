La Standard Bank sud-africaine annonce une hausse de 38 % de ses bénéfices au premier trimestre

Standard Bank, le plus grand créancier d'Afrique en termes d'actifs, a déclaré que des taux d'intérêt moyens plus élevés et un bilan plus important ont soutenu la marge d'intérêt nette du groupe et la croissance du revenu d'intérêt net - le principal indicateur de croissance pour les banques - au cours de la période. Les bénéfices attribuables de janvier à mars ont totalisé 10,2 milliards de rands (563,98 millions de dollars), a déclaré la banque.

"La croissance continue des volumes transactionnels, ainsi que l'impact des augmentations de prix annuelles sur tout le continent, ont soutenu la croissance des commissions", a déclaré la banque, ajoutant que les revenus de négociation étaient plus élevés que l'année précédente et supérieurs aux attentes.

Le créancier a déclaré qu'il était bien capitalisé, mais a reconnu des risques plus larges pour l'environnement commercial.

"Nous continuons à surveiller les impacts d'une inflation potentiellement plus élevée pendant plus longtemps et donc de taux d'intérêt plus élevés, les contraintes d'approvisionnement en électricité en Afrique du Sud, les tensions géopolitiques mondiales et les vulnérabilités du secteur bancaire ; tous ces facteurs posent des risques pour nos perspectives. Conformément à nos prévisions antérieures, nous restons déterminés à produire des mâchoires positives et à améliorer le rendement des capitaux propres en 2023", a déclaré la banque dans son communiqué.

Standard Bank a déclaré que les charges de dépréciation de crédit au cours des trois mois se terminant le 31 mars étaient plus élevées que l'année précédente, les clients de la banque étant confrontés à l'augmentation du coût de la vie et à la migration des risques d'entreprise et souverains.

(1 $ = 18,0856 rand)