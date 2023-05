La société africaine de crédit numérique M-Kopa signe un nouveau financement de 255 millions de dollars

Fondée en 2011, M-Kopa a commencé ses opérations au Kenya et s'est étendue à l'Ouganda, au Nigéria et au Ghana. Elle affirme qu'à ce jour, elle a aidé 3 millions de clients à accéder à plus d'un milliard de dollars de crédit pour acheter des articles tels que des téléphones intelligents, des systèmes d'énergie solaire et des assurances santé.

M-Kopa a indiqué que la Standard Bank avait dirigé et arrangé un financement de 200 millions de dollars sous forme de dette liée au développement durable, tandis que Sumitomo avait injecté 36,5 millions de dollars sous forme de nouveaux investissements en capital.

Parmi les autres participants à la levée de fonds figure la société d'investissement Lightrock, basée au Royaume-Uni.