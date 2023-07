STANDARD BIOTOOLS INC. : KeyBanc Capital Markets favorable au dossier

Standard BioTools Inc. développe, fabrique et vend des technologies qui aident les chercheurs biomédicaux à développer des médicaments. Ses segments comprennent la protéomique et la génomique. Le segment de la protéomique comprend les instruments, les consommables, les logiciels et les services basés sur les technologies utilisées dans l'identification des protéines. Le segment de la génomique comprend les instruments, les consommables, les logiciels et les services basés sur les technologies utilisées dans l'identification des gènes et de leurs fonctions. L'entreprise fournit des informations sur la santé et la maladie grâce à ses technologies de cytométrie de masse et de microfluidique, qui servent à des applications dans les domaines de la protéomique et de la génomique. Elle travaille avec des laboratoires universitaires, gouvernementaux, pharmaceutiques, biotechnologiques, de recherche végétale et animale et des laboratoires cliniques du monde entier, en se concentrant sur les besoins de la recherche translationnelle et clinique, y compris l'oncologie, l'immunologie et l'immunothérapie. La société distribue ses systèmes par l'intermédiaire de sa force de vente directe et de ses organisations de soutien.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés