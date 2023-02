Bénéfice annuel de Standard Chartered en hausse ; augmentation du dividende de 50%.

(Alliance News) - Standard Chartered PLC a annoncé jeudi des hausses à deux chiffres de son bénéfice et de ses revenus annuels.

Le créancier axé sur l'Asie a déclaré un bénéfice avant impôts de 4,29 milliards USD en 2022, soit une hausse de 28% par rapport aux 3,35 milliards USD de 2021, les revenus d'intérêts ayant bondi de près de 50%, passant de 10,25 milliards USD à 15,25 milliards USD.

Toutefois, la banque s'était précédemment guidée sur un bénéfice avant impôts de 4,73 milliards USD.

Les produits d'intérêts nets ont augmenté de 12% à 7,59 milliards USD contre 6,81 milliards USD un an plus tôt, la marge d'intérêts nette s'établissant à 1,41%, conformément aux prévisions et en hausse par rapport à 1,21% en 2021.

Le résultat d'exploitation sous-jacent a augmenté de 10%, ou 15% à taux de change constant, à 16,26 milliards de dollars contre 14,71 milliards de dollars, tandis que le bénéfice avant impôts sous-jacent a augmenté de 13%, ou 15% à taux de change constant, à 4,76 milliards de dollars contre 4,20 milliards de dollars un an plus tôt.

La société s'était précédemment guidée sur un chiffre d'affaires de 16,31 milliards USD en 2022.

Pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre, elle a dégagé un bénéfice avant impôts de 123 millions d'USD, contre une perte de 208 millions d'USD l'année précédente. Le revenu net d'intérêts a grimpé de 119%, passant de 1,70 milliard d'USD à 2,02 milliards d'USD. Ce résultat est conforme aux prévisions précédentes.

Le bénéfice dilué par action s'élève à 84,3 cents US, soit une hausse de 25% par rapport aux 61,3 cents US de l'année précédente.

Au 31 décembre, ses fonds propres de base CET 1 s'élevaient à 34,16 milliards USD, contre 38,36 milliards USD à la même date il y a un an. Le ratio CET 1 était de 14,0 %, au sommet de la fourchette cible de 13 à 14 %, contre 14,1 % un an plus tôt.

StanChart a déclaré un dividende de 18 cents US pour l'ensemble de l'année, soit une augmentation de 50 % par rapport aux 12 cents US de l'année précédente.

Le président-directeur général, Bill Winters, a déclaré : "Nous avons obtenu un ensemble de résultats solides au quatrième trimestre et pour l'ensemble de l'exercice 2022, avec un revenu et un bénéfice avant impôt en hausse de 15 %, et un rendement des capitaux propres tangibles de 8,0 %, en hausse de 120 points de base par rapport à 2021. Nous continuons à faire des progrès significatifs par rapport aux cinq actions stratégiques décrites l'année dernière, et nous restons confiants dans la réalisation de nos objectifs financiers. Nous revoyons nos attentes à la hausse et visons désormais un rendement des fonds propres tangibles proche de 10 % en 2023, pour dépasser 11 % en 2024, et continuer à croître par la suite."

Pour l'avenir, le créancier Standard Chartered s'est dit optimiste quant à la réouverture de la Chine et à la croissance économique en Asie pour l'année à venir.

Pour 2023 et 2023, il s'attend à une croissance des revenus de l'ordre de 8 à 10 % à taux de change constant et hors ajustement de l'évaluation du débit.

Les actions étaient en hausse de 3,1 % à 752,00 pence chacune jeudi matin à Londres.

