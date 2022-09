Exclusif - La branche fonds de HSBC durcit sa politique en matière de charbon thermique pour lutter contre le changement climatique.

Le charbon thermique, une source d'énergie bon marché largement utilisée sur les marchés asiatiques où sont basés de nombreux clients de HSBC, est l'un des combustibles fossiles les plus responsables des émissions nuisibles au climat.

Le secteur bancaire a été lent à s'engager à ne plus financer la production de ce combustible. Standard Chartered, un concurrent de HSBC sur les marchés émergents, a déclaré plus tôt cette année qu'il mettrait fin à tout financement direct du charbon pour ses clients d'ici 2032.

HSBC a déclaré en décembre dernier qu'elle réduirait son exposition au financement du charbon thermique, dans toutes ses activités, y compris la gestion d'actifs, d'au moins 25 % d'ici 2025 et de 50 % d'ici 2030, bien que les clients non européens ou non basés dans l'OCDE puissent être financés jusqu'à une élimination globale d'ici 2040.

Dans un nouveau plan en 10 points, HSBC Asset Management, qui supervise environ 600 milliards de dollars d'actifs, a déclaré qu'elle cesserait immédiatement d'investir dans des cotations ou des émissions de dette primaire de toute société engagée dans l'expansion du charbon thermique.

HSBC estime qu'il existe plus de 300 entreprises dans le monde dont plus de 10 % des revenus sont liés à ce combustible. La Global Coal Exit List, qui suit les liens des sociétés financières avec le secteur du charbon, indique que l'exposition de la branche fonds de HSBC était de 3,4 milliards de dollars à la fin du mois de novembre.

Le responsable du développement durable de HSBC Asset Management, Erin Leonard, a déclaré lors d'une interview que le nombre d'entreprises du portefeuille d'investissement de la banque qui ont jusqu'à présent confirmé leur intention d'étendre leur exposition au charbon thermique était "relativement faible".

HSBC a déclaré qu'elle se sera engagée auprès de toutes les sociétés cotées en bourse dans ses portefeuilles activement gérés dont plus de 10 % des revenus proviennent du charbon thermique d'ici l'année prochaine.

D'ici la fin de l'année 2030, les portefeuilles actifs du groupe ne détiendront aucun titre coté d'entreprises dont plus de 2,5 % des revenus dépendent du charbon dans l'Union européenne ou sur les marchés de l'OCDE, et cette règle sera étendue à tous les marchés d'ici 2040.

HSBC a pour objectif d'avoir commencé à s'engager avec toutes les entreprises dans lesquelles elle détient des actions au-dessus du seuil de 10%, y compris celles détenues dans ses fonds passifs, d'ici 2025, a déclaré Leonard.

Pour les entreprises de ses fonds actifs dont le chiffre d'affaires est exposé au charbon thermique à plus de 10 %, toutes les offres publiques initiales et les émissions primaires de titres de créance seraient soumises à une " diligence raisonnable renforcée " du plan de l'entreprise pour la transition vers le net-zéro, selon HSBC.

HSBC a déclaré dans son rapport annuel 2021 que l'exposition de la banque au charbon thermique était de 1 milliard de dollars, soit 0,2 % de son portefeuille total de prêts de gros.

Lorsqu'il s'agit de demander des comptes aux conseils d'administration des entreprises ayant une exposition importante au charbon thermique, HSBC a déclaré que sa branche de fonds voterait contre l'élection des présidents des conseils d'administration des entreprises qui prévoient d'accroître la production et l'utilisation du charbon thermique.

Les présidents des conseils d'administration des entreprises exposées à plus de 10 % du chiffre d'affaires et qui ne fournissent pas de rapports acceptables sur le risque climatique, ou dont les plans de transition restent faibles après une période d'engagement, risquent également de se voir opposer une opposition lorsqu'ils chercheront à se faire réélire.

"Il s'agit d'un signal beaucoup plus public aux entreprises dans lesquelles nous investissons sur nos intentions et la façon dont nous allons voter", a déclaré Leonard.

Un porte-parole de ShareAction, une organisation à but non lucratif qui défend les entreprises durables, a salué l'annonce de HSBC et l'a invitée à fixer des étapes intermédiaires dans son engagement auprès des entreprises.

HSBC a également déclaré qu'elle cesserait de lancer des fonds indiciels avec plus qu'une exposition "de minimis" au charbon thermique, que le groupe a défini comme étant plus de 2,5% des revenus d'une entreprise.

Pour tous les fonds passifs existants, qui représentent un sixième de l'actif total de HSBC, la banque travaillera avec ses clients pour passer à des alternatives plus écologiques et avec les fournisseurs d'indices pour créer davantage d'indices sans exposition au charbon thermique.