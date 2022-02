HSBC affirme que la répression de la COVID à Hong Kong pourrait nuire à la capacité d'embaucher et de conserver le personnel.

"L'évolution des restrictions Covid-19 à Hong Kong, y compris les restrictions en matière de voyages, de rassemblements publics et de distanciation sociale, a un impact sur l'économie de Hong Kong et peut affecter la capacité à attirer et à retenir le personnel", a déclaré le créancier mardi.

Ces commentaires sont intervenus alors que le créancier axé sur l'Asie a annoncé que son bénéfice annuel avait plus que doublé. Il a toutefois déclaré qu'il s'attendait à une performance plus faible de son activité de gestion de patrimoine en Asie au cours du premier trimestre de cette année.

Le nombre d'infections quotidiennes à Hong Kong a fortement augmenté cette année, atteignant un record de 7 533 cas lundi, dépassant les capacités du gouvernement en matière de tests, d'hôpitaux et de quarantaine.

Le territoire chinois suit la politique "zéro COVID" de Pékin plutôt que de s'adapter à la vie avec le virus.

En raison de cette politique, de plus en plus d'expatriés envisagent de partir, et les banques internationales, les gestionnaires d'actifs et les cabinets d'avocats d'affaires doivent faire face au départ d'une grande partie de leur personnel après le versement des primes annuelles au cours des trois premiers mois de l'année.

Selon les économistes, sans mesures d'allègement sans précédent dans le budget 2022-23 de Hong Kong mercredi, il est difficile de voir comment l'économie peut éviter de se contracter à nouveau après être sortie l'année dernière de ses récessions les plus prolongées, qui ont duré de 2019 à 2020.

Les commentaires de HSBC sont intervenus après que Bill Winters, directeur général de Standard Chartered, a déclaré la semaine dernière que les restrictions de voyage de la ville pourraient à long terme nuire à son statut de centre financier par rapport aux autres centres régionaux.