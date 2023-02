L'Europe repart à la baisse avec Adidas et les craintes macroéconomiques

PARIS, 10 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont orientées à la baisse vendredi, rattrapées par les inquiétudes sur l'inflation, la conjoncture économique et les taux d'intérêt et quelques résulats décevant d'entreprises comme ceux d'Adidas.



À Paris, le CAC 40 fléchit de 0,13% à 7.179,12 points vers 09h10 GMT. À Londres, le FTSE 100 perd 0,2% et à Francfort, le Dax abandonne 0,48%.



L'indice EuroStoxx 50 reflue de 0,38%, le FTSEurofirst 300 de 0,51% et le Stoxx 600 de 0,44%.



Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 affiche à ce stade un repli de 0,77% et le Stoxx 600 une baisse de 0,12%.



Les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent une ouverture stable après une clôture dans le rouge jeudi sur fond de montée des rendements obligataires.



Depuis la publication des chiffres mensuels des créations d'emplois aux Etats-Unis, ressortis nettement supérieurs aux attentes, le doute s'est installé sur le scénario d'une ralentissement marqué de l'inflation et d'un atterrissage en douceur de l'économie.



La statistique des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, publiée jeudi, n'a pas permis de lever ce doute puisque la moyenne mobile sur quatre semaines a montré une baisse à 189.250 contre 191.750 précédemment, signe d'un dynamisme du marché de l'emploi alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) cherche à freiner la demande pour juguler l'inflation.



En Europe, la Grande-Bretagne a évité de justesse une entrée en récession au quatrième trimestre 2022 avec une croissance nulle sur les trois derniers mois de l'année passée après une conraction de 0,3% au troisième trimestre, selon les estimations publiées vendredi par l'ONS, l'Office national de la statistique.



En Bourse, le compartiment de la distribution en Europe



accuse l'une des plus fortes baisses dans le sillage de la publication des résultats d'Adidas . L'équipementier sportif allemand, dont l'action chute de 10,99%, a dit jeudi soir s'attendre à un important repli de ses ventes cette année après avoir raté son propre objectif de chiffre d'affaires en 2022 avec une progression limitée à 1%. L'action de son concurrent Puma rétrograde de 3,68%.



A Paris, L'Oreal recule de 1,05%, les ventes "très mauvaises" en Chine du géant des cosmétiques ayant pris le pas sur l'annonce d'une croissance de 8,1% du chiffre d'affaires total trimestriel à données comparables.



Côté hausse, Euronext est dans le vert, l'opérateur de la Bourse de Paris ayant publié un résultat net ajusté annuel en progression et annoncé le versement d'un dividende pour l'exercice 2022.



Le groupe suédois de Défense Saab bondit de 9,42% après l'annonce d'un résultat net en forte hausse au quatrième trimestre et d'une prévision de croissance organique des ventes de 15% cette année.



Standard Chartered reflue de 4,768% après le démenti de la banque émiratie First Abu Dhabi Bank (FAB)



d'un intérêt sur la banque britannique. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)