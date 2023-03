L'accord HSBC-SVB ne parvient pas à relancer le FTSE 100

(Alliance News) - Les actions étaient en baisse à la mi-journée à Londres lundi, les valeurs bancaires ayant souffert de l'effondrement de la Silicon Valley Bank.

HSBC Holdings est intervenue lundi matin, en déclarant qu'elle achèterait la branche britannique du créancier américain pour le prix nominal de 1 livre sterling.

"Malgré les efforts des gouvernements et des régulateurs, le marché est resté très nerveux lundi, les investisseurs considérant les retombées de l'effondrement de SVB", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements d'AJ Bell.

"Il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter, qu'il s'agisse du conflit en Ukraine, de l'inflation, de la hausse des taux d'intérêt et maintenant une crise bancaire potentielle est venue s'ajouter au panorama. Il n'est pas surprenant que les gens se sentent un peu effrayés".

L'indice FTSE 100 a perdu 142,82 points, soit 1,8 %, à 7 606,20. L'indice FTSE 250 a perdu 398,05 points, soit 2,1 %, à 18 959,46 points, et l'indice AIM All-Share a perdu 11,64 points, soit 1,4 %, à 825,80 points.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 1,8 % à 760,78, le Cboe UK 250 en baisse de 2,4 % à 16 575,92, et le Cboe Small Companies en baisse de 1,0 % à 13 665,25.

Le créancier asiatique HSBC a déclaré que sa filiale britannique cantonnée, HSBC UK Bank, avait acquis la Silicon Valley Bank UK. "La transaction est réalisée immédiatement", a déclaré HSBC.

Les actions HSBC ont perdu 3,8 % à la suite de cette nouvelle.

Mould a déclaré : "Les annonces frénétiques des petites capitalisations britanniques qui ont émergé à la première heure ce matin semblent pouvoir être mises en attente pour l'instant, HSBC apparaissant comme un chevalier blanc pour racheter la branche britannique du créancier technologique et de start-up SVB pour 1 livre sterling et reprendre tous ses dépôts et passifs."

Vendredi, la société mère californienne de SVB UK a fait faillite et les autorités de régulation américaines ont saisi ses actifs. La Banque d'Angleterre a ensuite ordonné la mise en faillite de sa filiale britannique dans la nuit de dimanche à lundi.

Un certain nombre d'acheteurs envisageraient de racheter SVB UK, Sky News rapportant que JPMorgan Chase étudiait également cette possibilité.

Selon HSBC, vendredi, SVB UK avait des prêts d'environ 5,5 milliards de livres sterling et des dépôts d'environ 6,7 milliards de livres sterling. En 2022, elle a réalisé un bénéfice avant impôt de 88 millions de livres sterling. Ses fonds propres tangibles devraient s'élever à environ 1,4 milliard de livres sterling.

"Le calcul final de la plus-value résultant de l'acquisition sera communiqué en temps voulu", a déclaré HSBC.

"Cette acquisition constitue une excellente stratégie pour nos activités au Royaume-Uni. Elle renforce notre activité de banque commerciale et améliore notre capacité à servir les entreprises innovantes et à forte croissance, notamment dans les secteurs de la technologie et des sciences de la vie, au Royaume-Uni et à l'international", a déclaré Noel Quinn, directeur général de HSBC.

"Les clients de SVB UK peuvent continuer à effectuer leurs opérations bancaires comme d'habitude, en sachant que leurs dépôts sont garantis par la solidité, la sûreté et la sécurité de HSBC."

Lundi, le chancelier britannique Jeremy Hunt a déclaré sur Twitter que le gouvernement britannique et la Banque d'Angleterre avaient "facilité la vente privée" de SVB UK à HSBC. "Les dépôts seront protégés, sans aide du contribuable", a confirmé M. Hunt.

Dimanche, les autorités américaines ont dévoilé des mesures radicales pour sauver intégralement l'argent des déposants de SVB et promettre à d'autres établissements de les aider à répondre aux besoins de leurs clients, tout en annonçant la fermeture par les régulateurs d'une deuxième banque à vocation technologique, Signature Bank.

Face à ces deux faillites, le président Joe Biden s'est engagé à demander des comptes aux responsables de "ce gâchis" et a déclaré qu'il s'exprimerait lundi matin sur le maintien d'un système bancaire résilient.

Dans le FTSE 100, Standard Chartered a été l'une des plus mauvaises performances à la mi-journée, perdant 5,2 %.

La banque basée à Londres et axée sur l'Asie a déclaré que ses actions avaient été incluses dans le programme Stock Connect, qui permet aux investisseurs de Chine continentale d'investir sur le marché de Hong Kong.

Elle a expliqué que l'inclusion de ses actions hongkongaises dans les programmes Shanghai et Shenzhen Stock Connect fait suite à leur ajout à l'indice composite Hang Seng et à l'indice Hang Seng Large-Mid Cap.

Les autres valeurs bancaires du FTSE 100 étaient également en baisse à la mi-journée, en réaction à la disparition de SVB. NatWest a baissé de 3,7 %, Lloyds de 3,6 % et Barclays de 3,5 %.

Dans le FTSE 250, Direct Line Insurance a perdu 5,5 %.

L'assureur automobile et habitation basé à Bromley, en Angleterre, a annoncé une perte avant impôts de 45,1 millions de livres sterling en 2022, contre un bénéfice avant impôts de 446,0 millions de livres sterling en 2021.

Les primes brutes acquises ont baissé de 1,1% à 3,13 milliards de livres sterling, contre 3,17 milliards de livres sterling l'année précédente.

La compagnie a déclaré que son ratio d'exploitation combiné était de 106%, en hausse par rapport aux 90% de 2021. La compagnie a déclaré que le ratio d'exploitation combiné normalisé en fonction des conditions météorologiques était de 103%. Un ratio d'exploitation combiné supérieur à 100 % signifie une perte de souscription.

Aarin Chiekrie, analyste des actions chez Hargreaves Lansdown, a déclaré : "Direct Line continue de lutter contre des vents contraires importants. L'augmentation de l'inflation des sinistres, les nouveaux changements réglementaires et les événements météorologiques violents ont tous contribué à une chute importante des bénéfices d'exploitation du groupe. Tous ces facteurs ont poussé le ratio combiné d'exploitation, une mesure de la rentabilité, au-dessus de la barre redoutée des 100 %".

Cotation directe a noté que 2022 a vu les coûts des événements météorologiques les plus élevés depuis la cotation de la société, avec 149 millions de livres sterling de sinistres, bien au-delà de l'hypothèse budgétaire de la société de 73 millions de livres sterling. La compagnie a déclaré que les périodes prolongées de températures inférieures à zéro en Écosse et dans le nord-ouest de l'Angleterre représentaient 95 millions de livres sterling de ces sinistres.

Aucun dividende final n'a été déclaré par la compagnie, ce qui se traduit par un dividende total de 7,6 pence par action en 2022, soit une baisse de 67 % par rapport aux 22,7 pence par action de l'année précédente.

En Europe, l'indice CAC 40 à Paris était en baisse de 1,9 % et l'indice DAX 40 à Francfort était en baisse de 2,0 %.

La livre sterling était cotée à 1,2058 USD à la mi-journée lundi à Londres, en hausse par rapport à 1,2025 USD à la clôture des marchés boursiers vendredi. L'euro s'est établi à 1,0659 USD, en hausse par rapport à 1,0637 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 133,64 yens, en baisse par rapport à 134,82 yens.

Les actions à New York ont été appelées à ouvrir en panorama. L'indice Dow Jones Industrial Average a été annoncé en baisse de 0,3 % et l'indice S&P 500 en baisse de 0,1 %, tandis que le Nasdaq Composite a été annoncé en hausse de 0,6 %. Vendredi, ils ont clôturé en baisse de 1,1 %, 1,5 % et 1,8 %, respectivement.

Le pétrole Brent était coté à 81,74 USD le baril à la mi-journée à Londres lundi, en baisse par rapport aux 83,02 USD de la fin de journée de mardi. L'or était coté à 1 833,12 USD l'once, en baisse par rapport à 1 859,42 USD.

Lundi est une journée calme sur le calendrier économique. Vers 1800 GMT, Swati Dhingra, membre du Comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, devrait s'exprimer.

Les États-Unis sont passés à l'heure d'été au cours du week-end, plaçant la côte Est quatre heures derrière GMT, au lieu de cinq.

