Standard Chartered PLC est le 1er groupe bancaire dans les pays émergents. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit : - banque de détail et banque privée (51,8%) : vente de produits et de services bancaires classiques, émission de cartes de crédit, crédits à la consommation et immobiliers, crédits aux PME, banque en ligne, etc. ; - banque commerciale, banque d'affaires, banque d'investissement et de marché (47,3%) : financement du commerce, crédits syndiqués, vente de produits structurés, gestion de trésorerie et de taux, compensation et conservation de titres, gestion de fonds, etc. ; - autres (0,9%). A fin 2023, le groupe gère 497,4 MdsUSD d'encours de dépôts et 331,9 MdsUSD d'encours de crédits. La répartition géographique des revenus est la suivante : Europe et Amériques (9,5%), Asie (70,2%), Afrique et Moyen Orient (16,2%) et autres (4,1%).

Secteur Banques