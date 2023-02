Le FAB d'Abu Dhabi étudie la possibilité de proposer 35 milliards USD à Standard Chartered.

(Alliance News) - First Abu Dhabi Bank PJSC poursuit son offre potentielle de 35 milliards USD sur Standard Chartered PLC, selon les rapports de Bloomberg de jeudi.

Standard Chartered a été le titre le plus performant du FTSE 100 jeudi matin, avec une hausse de 9,4% à 753,70 pence chacun.

Bloomberg a déclaré que le projet d'acquisition du créancier londonien par FAB était toujours d'actualité, après que la mise en veilleuse de plans de rachat antérieurs "n'ait pas mis fin à ses ambitions de devenir une puissance financière mondiale".

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-09/standard-chartered-is-still-in-play-with-fab-s-operation-foxtrot

Il a ajouté que FAB valait environ deux fois plus que Standard Chartered et qu'il envisageait une offre entièrement en espèces de l'ordre de 30 à 35 milliards USD.

La valeur marchande de Standard Chartered est d'environ 24 millions USD, contre 43 milliards USD pour FAB, selon Bloomberg, qui affirme que la récente baisse de la livre sterling renforce l'attrait de Standard Chartered, qui se négocie à seulement 0,56 fois sa valeur comptable.

Selon des sources de Bloomberg, les responsables de FAB travailleraient en secret sur une éventuelle offre, dont le nom de code serait Silver-Foxtrot, une fois écoulée la période de réflexion requise par les règles britanniques en matière de prise de contrôle. Ken Moelis, vétéran de Wall street, travaille en étroite collaboration avec les dirigeants de FAB, des membres clés de la famille régnante d'Abu Dhabis et certains fonds souverains des émirats sur une éventuelle transaction, ont-elles ajouté.

Les sources ont déclaré que FAB a récemment achevé la vérification préalable de Standard Chartered, et ont demandé à ne pas être identifiées car "l'affaire est privée", a déclaré Bloomberg, ajoutant que toute transaction dépendrait des conditions du marché et de la façon dont les actions de Standard Chartered continuent à se comporter.

Toute acquisition serait financée par des bailleurs de fonds, dont le fonds souverain d'Abu Dhabi, Mubadala Investment Co, et la famille régnante Al Nahyan de l'émirat, ont déclaré les sources de Bloomberg.

Bloomberg a noté que le président de la FAB, Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, est un puissant membre de la famille royale, qui a assumé un rôle plus important dans la conduite des objectifs politiques et économiques de l'émirat d'Abu Dhabi. Abu Dhabi est l'un des émirats au sein des Émirats arabes unis.

"Après une période de hausse des prix du brut, Abu Dhabi souhaite utiliser sa manne pétrolière pour transformer le secteur financier de la ville, qui a pris du retard par rapport à bon nombre de ses autres industries clés telles que l'énergie, le tourisme et la logistique", ont déclaré les journalistes de Bloomberg Ambereen Choudhury, Jan-Henrik Foerster et Dinesh Nair.

"Une telle tentative représenterait un pas de plus que les démarches entreprises par d'autres riches nations du Golfe pour prendre des participations minoritaires dans des entreprises comme Barclays PLC et Credit Suisse Group AG."

Mark Williams, professeur à l'université de Boston et ancien examinateur bancaire de la Réserve fédérale américaine, ajoute : "Les FAB et la famille royale ne font que répondre aux tendances financières mondiales et à l'augmentation des capitaux au Moyen-Orient.

"L'objectif de l'État d'acquérir une banque multinationale réputée est également lié à la volonté d'acquérir une plus grande légitimité dans les cercles financiers mondiaux tout en renforçant le contrôle sur le stockage et la circulation des fonds."

Le directeur général de Standard Chartered, Bill Winters, a récemment déclaré lors du rassemblement du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, en janvier, qu'il était "tout à fait logique" que les banques du Moyen-Orient soient intéressées par l'achat d'institutions financières européennes, en raison de leurs valorisations relativement faibles.

Cependant, Winters a ajouté qu'il ne pensait pas qu'un accord avec FAB était probable.

"Ce n'est pas quelque chose avec lequel nous nous sommes engagés ou qui nous intéresse", a déclaré Winters en janvier. "Le truc avec Standard Chartered, c'est que nous nous en sortons très bien tout seuls. Tout est sur la bonne voie pour nous."

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

