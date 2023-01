Les actions de Standard Chartered en hausse après le rapport de rachat

(Alliance News) - La First Abu Dhabi Bank PJSC a déclaré jeudi qu'elle n'évaluait plus une offre de rachat de la banque Standard Chartered PLC, cotée au FTSE 100 et axée sur l'Asie.

Les actions de Standard Chartered ont augmenté d'environ 20 % suite à l'annonce de l'offre de rachat. Jeudi après-midi, les actions de la société étaient en hausse de 6,7 % à 704,40 pence chacune.

First Abu Dhabi Bank est une banque des Émirats arabes unis.

Jeudi, First Abu Dhabi Bank a déclaré qu'elle en était aux toutes premières étapes de l'évaluation d'une éventuelle offre pour Standard Chartered, mais qu'elle ne le fait plus.

En vertu de la règle 2.8 du code britannique et de la règle 31.1, First Abu Dhabi Bank se réserve le droit d'annoncer une offre ou une offre possible pour la société dans les six mois.

Par Sophie Rose ; journaliste d'Alliance News

