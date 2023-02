StanChart rachète des obligations en circulation d'une valeur de 1,25 milliard USD

Standard Chartered PLC - Créancier basé à Londres et axé sur l'Asie - Rembourse les billets en circulation à taux fixe-variable de 1,25 milliard USD, 3,885 %, échéant en 2024.

Jeudi de la semaine dernière, StanChart a annoncé des hausses à deux chiffres de son bénéfice et de ses revenus annuels, avec un bénéfice avant impôts de 4,29 milliards USD en 2022, en hausse de 28 % par rapport aux 3,35 milliards USD de 2021, les revenus d'intérêts ayant bondi de près de 50 %, passant de 10,25 milliards USD à 15,25 milliards USD. La banque s'était précédemment guidée sur un bénéfice avant impôts de 4,73 milliards USD. Les produits d'intérêts nets ont augmenté de 12% à 7,59 milliards de dollars contre 6,81 milliards de dollars un an plus tôt, la marge d'intérêts nette s'établissant à 1,41%, conformément aux prévisions et en hausse par rapport à 1,21% en 2021. StanChart a déclaré un dividende de 18 cents US pour l'ensemble de l'année, soit une augmentation de 50 % par rapport aux 12 cents US de l'année précédente.

Cours actuel de l'action : 767,20 pence, en hausse de 0,6 % le vendredi

Variation sur 12 mois : + 49 %.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

