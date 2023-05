StanChart va embaucher 100 personnes pour sa nouvelle unité de banque d'investissement en Chine

L'unité basée à Pékin, qui a obtenu une licence en janvier, devrait être lancée dès la fin de cette année, une fois qu'elle aura reçu l'aval des régulateurs locaux, a déclaré John Tan, qui est également le responsable des marchés financiers de StanChart pour l'Asie.

"Nous sommes en train de recruter activement du personnel et nous avons l'intention d'avoir près de 100 employés dès le premier jour", a-t-il déclaré à Reuters lundi, ajoutant que l'équipe s'agrandira en fonction de la croissance de l'activité. La Chine exige qu'une banque d'investissement dispose d'au moins 10 professionnels qualifiés pour démarrer ses activités.

Le plan d'embauche agressif de StanChart intervient alors que les nouveaux arrivants étrangers pénètrent ou renforcent leurs unités de banque d'investissement onshore après que la Chine a autorisé les sociétés financières étrangères en 2019 à détenir la totalité de leurs activités nationales. La concurrence accrue devrait faire grimper les coûts d'acquisition des talents pour les sociétés financières.

JPMorgan, Goldman Sachs et Morgan Stanley gèrent déjà des opérations de banque d'investissement entièrement contrôlées localement.

Les recrutements de StanChart, qui se concentre sur l'Asie, devraient concerner les fonctions de front, middle et back-office de l'unité de banque d'investissement, ainsi que les postes à responsabilité, et se faire principalement à Pékin. M. Tan n'a pas précisé le montant que le créancier consacrera à ces embauches.

Ce vétéran de StanChart, qui possède 16 ans d'expérience sur les marchés de la Chine continentale, de Hong Kong et de Taïwan, a besoin de l'approbation des régulateurs pour assumer officiellement le rôle de président de l'unité.

Selon M. Tan, l'objectif stratégique de la nouvelle unité sera d'aider les entreprises locales à lever des capitaux par le biais d'émissions de titres à revenu fixe négociés en bourse.

Cela comprend les obligations et les titres adossés à des actifs, deux marchés de niche d'une valeur de près de 20 billions de yuans (2,89 billions de dollars) où la banque voit une plus grande demande de la part des investisseurs mondiaux pour y allouer des fonds à long terme avec des offres de risque et de rendement attrayantes.

(1 $ = 6,9121 yuans chinois renminbi)