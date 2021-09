Standard Chartered estime que le bitcoin atteindra 100 000 dollars au début de l'année prochaine.

Une nouvelle équipe de recherche sur les cryptomonnaies de Standard Chartered a prédit que le bitcoin doublerait de valeur et atteindrait 100 000 dollars au début de l'année prochaine et qu'il pourrait valoir jusqu'à 175 000 dollars à plus long terme.

La banque a également déclaré qu'elle évaluait "structurellement" l'Ethereum, le deuxième actif cryptographique le plus échangé, entre 26 000 et 35 000 dollars, bien que pour atteindre ce niveau, le bitcoin devrait être proche de 175 000 dollars.

"En tant que moyen d'échange, le bitcoin pourrait devenir la méthode de paiement de pair à pair dominante pour les personnes non bancarisées dans le monde entier dans un futur monde sans argent liquide", a déclaré la nouvelle unité de recherche sur les crypto-monnaies de Standard Chartered dirigée par Geoffrey Kendrick, qui est également le responsable mondial de sa recherche sur les devises des marchés émergents, dans une obligation envoyée aux clients mardi.

"De manière cyclique, nous prévoyons un pic autour de 100 000 dollars fin 2021 ou début 2022".

Le bitcoin était à 46 024 $ dans les premiers échanges européens mercredi après avoir escaladé un sommet de quatre mois au-dessus de 52 000 $ lundi, tandis que l'Ethereum a consolidé ses pertes à 3 366 $. (Reportage de Marc Jones ; édition de Saikat Chatterjee)