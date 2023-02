Standard Chartered : l'économiste Philippe Dauba-Pantanacce vient renforcer l'équipe parisienne

Standard Chartered a annoncé le transfert de Philippe Dauba-Pantanacce, l'un de ses économistes seniors, au sein de son bureau de Paris. Jusqu’alors basé à Londres, Philippe Dauba-Pantanacce dirige la recherche économique sur la géopolitique mondiale au sein du département Recherche de Standard Chartered. Il sera le premier membre de l'équipe Global Research à être basé en Europe continentale. La banque britannique « démontre ainsi le renforcement de son engagement sur le continent ».



Standard Chartereda établi son siège pour l'Europe continentale à Francfort. La banque dispose de bureaux en Suède et en France depuis 2008. La succursale de Paris sert la clientèle française et d'Europe du Sud.



Philippe Dauba-Pantanacce évolue au sein de Standard Chartered depuis plus de 15 ans. Il a débuté à Dubaï en tant qu'économiste couvrant le Moyen-Orient et la Turquie, avant de rejoindre le siège de la Banque à Londres. Il est titulaire d'une licence et d'un master de l'Université Paris Dauphine, d'un master de Sciences-Po Paris et d'un master de l'Université Columbia à New York.