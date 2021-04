Standard Chartered : StanChart va réduire de moitié son réseau d'agences dans le monde

LONDRES (Reuters) - Standard Chartered PLC a annoncé jeudi son intention de réduire de moitié son réseau d'agences dans le monde à environ 400, afin de diminuer ses coûts sur le long terme.

"Nous examinerons de plus près les marchés où le nombre d'agences est plus élevé", a déclaré aux journalistes Andy Halford, directeur financier de StanChart, sans donner plus de détails. Il a toutefois noté que le nombre d'agences à Hong Kong, son marché le plus rentable, était modeste.

La banque britannique, qui opère en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, a eu jusqu'à 1.200 agences dans le monde en 2014.

StanChart a également annoncé avoir enregistré au premier trimestre une hausse de 18% de son bénéfice avant impôt, amorçant ainsi une reprise après le choc économique provoqué par la pandémie de coronavirus.

Son directeur financier Andy Halford a par ailleurs confirmé jeudi lors d'une conférence de presse que StanChart examinerait les activités mises en vente par son rival Citi, certaines se trouvant sur des marchés où la banque est déjà présente, tout en précisant qu'il était trop tôt pour prendre une décision.

Début avril, Citigroup a annoncé son intention de se retirer du marché de la banque de détail de 13 pays d'Asie et du pôle Europe-Moyen-Orient-Afrique, dont l'Australie, la Chine et l'Inde.

Reuters, citant des sources proches du dossier, avait par la suite signalé que StanChart ainsi que DBS et Mitsubishi UFJ Financial Group figuraient parmi les candidats potentiels à l'acquisition des branches de Citi.

A la Bourse de Londres, l'action StanChart grimpait de près de 7% en fin de matinée.

(Lawrence White à Londres, Alun John et Donny Kwok à Hong Kong, version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)

par Alun John et Lawrence White