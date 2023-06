Standard Chartered : projet de coentreprise validé par l'UE

La Commission européenne annonce avoir autorisé la création d'une entreprise commune par DekaBank Deutsche Girozentrale ('DekaBank'), Landesbank Baden-Württemberg ('LBBW') et Standard Chartered UK Holdings Limited ('SC').



L'entreprise commune, SWIAT GmbH, sera active dans le développement, la distribution et la maintenance de systèmes logiciels. Elle fournira aussi des services de conseil et déploiera des systèmes logiciels basés sur la blockchain pour les banques, les gestionnaires d'actifs et les fournisseurs de services d'infrastructure.



DekaBank est le fournisseur central de solutions de gestion d'actifs et de marchés de capitaux du Sparkassen-Finanzgruppe (un réseau de banques publiques en Allemagne).



LBBW est une centrale pour les caisses d'épargne des Länder allemands de Bade-Wurtemberg, de Saxe et de Rhénanie-Palatinat et une caisse d'épargne à Stuttgart.



Enfin, SC est membre du Standard Chartered Group, un groupe bancaire multinational exerçant des activités dans les services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux institutions, ainsi que dans les services de trésorerie.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu de son impact limité sur le marché, ainsi que du fait que l'entreprise commune a des activités réelles et prévues négligeables dans l'Espace économique européen.





