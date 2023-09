Standard Lithium Ltd. est une société commerciale de développement du lithium. Les principales activités de la société comprennent l'exploration et le développement de propriétés de saumure de lithium aux États-Unis d'Amérique (USA). La société se concentre sur l'évaluation et l'essai de l'extraction et de la purification du lithium commercial à partir de la saumure provenant d'environ 180 000 acres de baux unitisés dans ces deux projets. Les projets de la société sont le projet de propriété LANXESS et le projet South West Arkansas, qui sont situés dans le sud de l'Arkansas, près de la frontière avec la Louisiane. Le projet LANXESS est un projet de friche industrielle. Le projet South West Arkansas est un nouveau projet situé à environ 25 miles à l'ouest du projet Lanxess. La société est également engagée dans le développement des ressources d'environ 45 000 acres de concessions minières situées dans le désert de Mojave, dans le comté de San Bernardino, en Californie.

Secteur Exploitations minières et métallurgie