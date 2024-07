Standard Motor Products, Inc. (SMP) a annoncé qu'elle avait publié 335 nouveaux numéros de pièces dans le cadre de son annonce de nouveaux numéros de juillet. Cette plus récente publication offre une nouvelle couverture dans 115 catégories de produits distinctes et 182 numéros de pièces pour les véhicules des années-modèles 2023 et 2024. Dans le cadre de l'engagement de Standard à élargir sa gamme de produits pour les moteurs à combustion interne de pointe, le programme d'injection de carburant Standard® ?

Injection de carburant voit l'introduction de sept nouveaux injecteurs de carburant, ajoutant une couverture pour des applications telles que le Mitsubishi Outlander 2020-14 et le Hyundai Santa Fe 2023-21, ainsi que des pompes à carburant haute pression à injection directe pour les véhicules BMW et Hyundai. La gamme de corps d'accélérateur électronique Standard s'enrichit de sept nouveaux numéros, ajoutant une couverture pour les véhicules Hyundai Palisade 2023-20 et Kia Telluride 2022-20, les véhicules Volvo 2023-16, le Jeep Cherokee 2023-19 et bien d'autres. Le programme Standard® ?

Emission Control s'élargit avec l'ajout de pompes à air pour les véhicules Audi et Volkswagen, et de solénoïdes de purge pour les véhicules Ford F-150 2020-18, Lexus UX250h 2024-19 et autres. De plus, des solénoïdes de pompe à huile sont maintenant disponibles pour les Ford Bronco et F-150 2023-21, et des ensembles de boîtier de filtre à huile sont nouveaux pour les véhicules Audi, Volkswagen, Toyota, Nissan et Infiniti. Standard® ?

s'engage à lancer régulièrement de nouvelles composantes qui pourraient devoir être remplacées en cas de collaboration. Dans le cadre du programme de réparation des collisions de Standard, le programme ADAS de Standard® ? ADAS s'élargit, avec l'ajout de huit caméras d'aide au stationnement pour des applications populaires comme la Chevrolet Silverado 2023-20, la Toyota Camry 2023-20 et le Jeep Grand Cherokee 2023-21.

Neuf caméras d'aide au stationnement ont également été ajoutées, ainsi que quatorze actionneurs de porte de stationnement pour les applications Ford, Chrysler et Subaru. Au total, 25 capteurs de vitesse ABS ont été introduits, couvrant près de 4,5 millions de véhicules. Four Seasons® ?

a introduit 44 nouvelles références dans son annonce de juillet. Cette annonce comprend 21 nouveaux ensembles de tuyaux avec une couverture nationale et importée pour plus de 2,9 millions de véhicules. Les nouveaux ajouts à cette catégorie comprennent les conduites de décharge et d'aspiration pour les Chevrolet Silverado et GMC Sierra 2023-20, ainsi que pour la Jeep Compass 2022-18.

Les conduites d'aspiration et de liquide sont désormais disponibles pour la Jeep Renegade 2021-15 et la Fiat 500X 2018-16. Les compresseurs Reman sont nouveaux pour plus de 2 millions de SUV General Motors, ainsi que pour le Ford F-150 2016-14 et les véhicules Mitsubishi tels que l'Outlander 2017-08. Les autres catégories en expansion comprennent les actionneurs de portes pneumatiques, les nouveaux compresseurs et les vannes de chauffage.