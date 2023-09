Standard Uranium Ltd. est une société d'exploration de ressources minérales basée au Canada, qui se concentre sur l'identification et le développement de projets d'uranium potentiels au stade de l'exploration dans le bassin d'Athabasca, en Saskatchewan, au Canada. Les projets de la société comprennent Davidson River, Sun Dog, Atlantic, Canary et Ascent. Le projet Davidson River est situé dans le sud-ouest du district uranifère d'Athabasca, dans le bassin d'Athabasca, en Saskatchewan. Le projet se compose de 21 dispositions minérales totalisant 25 886 hectares. Le projet Sun Dog, d'une superficie de 17 309 hectares, comprend six claims miniers contigus situés près d'Uranium City, à l'extrémité sud du prolifique district uranifère de Beaverlodge. Le projet Atlantic comprend six concessions minières totalisant environ 2 176 hectares. Le projet Canary comprend deux concessions minières totalisant environ 7 303 hectares. Le projet Ascent consiste en une seule disposition minérale totalisant environ 3 737 hectares.

Secteur Uranium