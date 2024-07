Stanmore Resources Limited est une société de ressources basée en Australie qui possède des exploitations et des projets d'exploration dans les bassins de Bowen et de Surat. La société contrôle et exploite les mines de charbon métallurgique de South Walker Creek, Poitrel, Isaac Plains Complex et Millennium Complex, ainsi que les projets non développés de Wards Well, Isaac Plains underground et Isaac Plains South, dans la région du bassin de Bowen, dans le Queensland. South Walker Creek est une mine à ciel ouvert située à environ 35 kilomètres (km) à l'ouest de Nebo, dans le bassin de Bowen du Queensland. Le complexe Isaac Plains comprend la mine Isaac Plains et ses installations de traitement, les zones minières adjacentes Isaac Plains East et Isaac Downs, ainsi que le projet de développement souterrain Isaac Plains. La société détient une participation dans MetRes Pty Limited, une coentreprise entre Stanmore Resources Limited et M Resources, qui possède et exploite les mines Millennium et Mavis Downs. Ses projets comprennent également Lilyvale, Mackenzie, The Range, Belview et Clifford, entre autres.