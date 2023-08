Stantec Inc. est un fournisseur de services professionnels complets dans le domaine des infrastructures et des installations pour des clients des secteurs public et privé. Les secteurs d'activité de la société sont le Canada, les États-Unis et le monde entier. Les secteurs fournissent des services de consultation professionnelle en ingénierie, architecture, design d'intérieur, architecture paysagère, arpentage, sciences environnementales, gestion de projet et économie de projet dans le domaine des infrastructures et des installations. Les services de la société comprennent l'ingénierie, l'architecture, l'architecture d'intérieur, l'architecture paysagère, l'arpentage, les sciences de l'environnement, la gestion de projet et l'économie de projet, depuis la conception initiale du projet et la planification jusqu'à la conception, l'administration de la construction, la mise en service, l'entretien, le déclassement et la remise en état. La société fournit ses services professionnels en Amérique du Nord et dans le monde entier.

Secteur Construction et ingénierie