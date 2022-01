Stantec : au sommet du palmarès de Corporate Knights en matière de développement durable et récipiendaire de la note A- du CDP

Le palmarès 2022 des 100 entreprises les plus performantes au monde en matière de développement durable vient d'être publié par Corporate Knights, et Stantec y occupe le premier rang de son industrie, en plus de faire partie du 1 % des entreprises affichant la meilleure performance au monde à ce chapitre.

Stantec occupe aussi le premier rang du groupe Services professionnels, scientifiques et techniques et du secteur d'activités Construction et ingénierie, selon la classification industrielle mondiale GICS, et la 17e place de l'ensemble du palmarès, tous secteurs confondus.

Corporate Knights a établi son palmarès en procédant à une analyse rigoureuse de 6914 sociétés cotées en bourse dont le chiffre d'affaires est plus d'un milliard de dollars américains. Cliquez ici pour voir la description complète de la méthodologie 2022 (en anglais seulement).

Stantec s'est également vue octroyer la note A- pour la quatrième année consécutive par le CDP, faisant de Stantec la seule firme d'ingénierie et de conception à réussir un tel exploit. Plus de 13 000 entreprises du monde entier ont soumis leurs données au CDP en 2021.

« C'est un honneur d'être à nouveau reconnus par Corporate Knights et par le CDP comme leader mondial en matière de développement durable, affirme Gord Johnston, président et chef de la direction de Stantec. Cette référence mondiale soulignant la performance des entreprises sur le plan environnemental reconnaît notre engagement envers le climat. Elle reflète aussi l'important rôle que nous jouons dans la transition qu'effectuent les collectivités vers un avenir à faibles émissions de carbone et dans leur approche face aux changements climatiques. Stantec mise sur l'innovation afin d'aider les collectivités à se préparer aux effets des changements climatiques, à les atténuer et à améliorer la résilience de leurs infrastructures ».

Stantec a récemment validé ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre des catégories 1, 2 et 3 par l'entremise de l'organisme Science Based Targets. Ces objectifs sont cohérents avec les réductions nécessaires pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C et pour contrer les effets les plus néfastes des changements climatiques.

Stantec demeure également en tête du secteur de l'ingénierie et de la conception dans d'autres classements sur le développement durable, notamment Sustainalytics, MSCI et ISS ESG. Elle a aussi récemment été l'une des 45 entreprises à recevoir le sceau Terra Carta de Son Altesse Royale le prince de Galles pour avoir stimulé l'innovation en matière de développement durable au sein de son industrie.

Pour plus d'information sur les initiatives, les projets et le leadership d'experts en matière de développement durable, visitez le site de l'entreprise.

À propos de Stantec

Fondée au Canada en 1954, Stantec est une firme d'ingénierie mondiale qui compte 25 000 employés répartis dans 400 bureaux sur six continents.

Au Québec, Stantec œuvre dans l'ensemble des domaines suivants : bâtiments, télécommunications, eau, énergie, sciences de la terre et ressources, transports et développement urbain. Nos experts-conseils offrent des services en ingénierie, en urbanisme, en architecture de paysage, en environnement et en gestion de projet. Nous comptons 1 500 ingénieurs, professionnels, concepteurs, chargés de projet et techniciens qui réalisent des projets, du concept à la mise en service, en passant par la gestion de chantier.

Nous sommes à notre meilleur lorsque nous innovons ensemble, là où se rejoignent intérêt collectif, créativité et besoins clients. Concilier ces impératifs nous permet de livrer des projets porteurs de qualité de vie, maintenant et pour l'avenir, ici et partout dans le monde. Nos 15 bureaux répartis dans toute la province agissent dans l'intérêt collectif à proximité de nos clients et de nos régions.

Stantec est inscrite à la bourse de Toronto (TSX) et à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole STN.

