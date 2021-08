Stantec : conçoit le nouveau sentier nature de la Rivière-de-la-Tortue à Candiac

La firme de conception mondiale Stantec a réalisé, pour la Ville de Candiac, le concept d'aménagement et l'ingénierie du nouveau sentier de la Rivière-de-la-Tortue, un parc d'interprétation de la nature de 2,1 km situé sur la Rive-Sud de Montréal. Le projet, qui a été inauguré aujourd'hui par la Ville de Candiac, la Communauté métropolitaine de Montréal et le Gouvernement du Québec, vise à protéger et à mettre en valeur la biodiversité de cet espace vert en milieu urbain.

En plus d'avoir proposé le concept d'aménagement en collaboration avec la Ville de Candiac, Stantec a également réalisé l'ingénierie structurale du sentier, l'interprétation écologique sous forme de panneaux ainsi que la surveillance des travaux d'aménagement.

« Nous sommes très fiers d'avoir contribué à l'aménagement du nouveau sentier nature de la Rivière-de-la-Tortue qui propose une signature distinctive et sensible à l'environnement pour la communauté de Candiac, affirme André Arata, directeur Architecture de paysage chez Stantec. Le sentier a été conçu dans le plus grand respect du milieu naturel et des principes de développement durable afin d'offrir aux citoyens un lieu de détente et d'activités extérieures. »

Le projet s'inscrit dans la vision de la Trame verte et bleue de la Communauté métropolitaine de Montréal, qui encourage l'aménagement durable de milieux naturels sur le territoire métropolitain. En effet, le sentier a été conçu pour s'intégrer aux réseaux cyclables de la Route verte et favoriser l'accès à la rivière de la Tortue qui longe le sentier pour les activités nautiques. Des panneaux d'interprétation sillonnant le sentier permettent également d'observer la faune et la flore, riches dans le secteur. Grâce à ces nouveaux aménagements, les citoyens peuvent profiter d'un lieu de contemplation et de quiétude où la détente, l'agrément et la pratique d'activités physiques sont valorisés toute l'année.

Stantec est un chef de file en urbanisme, en architecture de paysage et en design urbain au Québec et en Amérique du Nord. L'équipe conçoit, aménage et revitalise des parcs urbains, des lieux publics et des espaces riverains afin d'appuyer les collectivités dans l'atteinte de leurs objectifs de qualité de vie, d'équité et de durabilité. Consultez la page Espaces urbains du site Web de Stantec pour en savoir plus.

