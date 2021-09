Stantec : remporte une entente-cadre en géomatique auprès de la Ville de Terrebonne

La firme d'ingénierie mondiale Stantec a remporté une importante entente-cadre en géomatique auprès de la Ville de Terrebonne, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique de géomatique et du Plan triennal d'immobilisations de la Ville. Pour une période de près de cinq ans, Stantec fournira des services professionnels en système d'information géographique (SIG) qui permettront d'améliorer la collecte, le traitement et la diffusion des données géographiques de la municipalité, dans une perspective d'amélioration du service aux citoyens.

À l'aide de logiciels et d'applications de pointe, les experts de Stantec se pencheront notamment sur l'acquisition et la gestion des données géospatiales liées aux infrastructures municipales et à l'aménagement du territoire. L'équipe travaillera également à moderniser les outils internes de géomatique de la Ville, le portail citoyen, ainsi que le logiciel de gestion des requêtes et de relation citoyenne.

« Nous sommes très fiers d'accompagner la Ville de Terrebonne dans la modernisation de sa stratégie de géomatique qui améliorera la gestion de l'information pour le bénéfice de la collectivité, affirme Martin Chevrier, directeur Géomatique et Systèmes de transport intelligents chez Stantec. La gestion des données est un défi critique à l'ère des villes intelligentes et nous sommes heureux de mettre à contribution notre expérience de longue date en géomatique pour appuyer la Ville dans ses projets novateurs. »

Stantec est un chef de file en géomatique au Québec et au Canada, œuvrant principalement dans le domaine de l'environnement, de la gestion des infrastructures municipales et du transport. À l'échelle municipale, Stantec a réalisé des centaines de projets de géomatique touchant la gestion des infrastructures (réseau d'aqueduc et d'égouts), la gestion des réseaux routiers et la gestion de la mobilité. La firme a notamment réalisé le système de jalonnement dynamique de stationnement hors rues à Montréal, permettant de réduire la congestion au centre-ville, et conçu un système de gestion des données de circulation routière à Montréal. Stantec également contribué au projet pilote de déploiement de navettes automatisées à Montréal, le premier circuit sur routes publies en milieu urbain au Québec.



À propos de Stantec

Fondée au Canada en 1954, Stantec est une firme d'ingénierie mondiale qui compte 22 000 employés répartis dans 350 bureaux sur six continents. Stantec est aujourd'hui la troisième firme d'ingénierie en Amérique du Nord.

Au Québec, Stantec œuvre dans l'ensemble des domaines suivants : bâtiments, télécommunications, eau, énergie, sciences de la terre et ressources, transports et développement urbain. Nos experts-conseils offrent des services en ingénierie, en urbanisme, en architecture de paysage, en environnement et en gestion de projet. Nous comptons 1 500 ingénieurs, professionnels, concepteurs, chargés de projet et techniciens qui réalisent des projets, du concept à la mise en service, en passant par la gestion de chantier.

Nous sommes à notre meilleur lorsque nous innovons ensemble, là où se rejoignent intérêt collectif, créativité et besoins clients. Concilier ces impératifs nous permet de livrer des projets porteurs de qualité de vie, maintenant et pour l'avenir, ici et partout dans le monde. Nos 15 bureaux répartis dans toute la province agissent dans l'intérêt collectif à proximité de nos clients et de nos régions.

Stantec est inscrite à la bourse de Toronto (TSX) et à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole STN.

