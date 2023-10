Star Alliance International Corp. est une société minière et technologique, ainsi qu'un holding mondial possédant des actifs aux États-Unis et à l'étranger. Les actifs de la société comprennent des mines d'or en Californie et au Honduras, ainsi que des mines d'or et de lithium au Nigeria. Sa technologie minière Genesis pour l'extraction de l'or, conçue et construite au Guatemala. Barotex est le nom de ses fibres fabriquées à partir de roches volcaniques. La société a également élargi son champ d'action aux terres rares et au lithium. Sa mine Troy comprend environ 78 concessions minières aurifères situées à l'est/sud-est d'El Portal, en Californie, dans le comté de Mariposa. Son projet d'exploitation aurifère, le projet Rio Jalan, est situé dans l'État d'Olancho, sur les hauts plateaux du Honduras central. En outre, la société vise l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières contenant des éléments de terres rares.

Secteur Or