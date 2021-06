Star Bulk Carriers Corp. : Les acheteurs reviennent 08/06/2021 | 09:48 Tommy Douziech 08/06/2021 | 09:48 achat En cours

Cours d'entrée : 20.74$ | Objectif : 25.56$ | Stop : 17.37$ | Potentiel : 23.24% Star Bulk Carriers Corp. a bénéficié dernièrement d'un retour des acheteurs marqué par une hausse de la volatilité et des volumes. Cette situation suggère une poursuite de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 25.56 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.

Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Données financières USD EUR CA 2021 929 M - 763 M Résultat net 2021 386 M - 317 M Dette nette 2021 1 214 M - 997 M PER 2021 4,97x Rendement 2021 11,2% Capitalisation 2 084 M 2 084 M 1 711 M VE / CA 2021 3,55x VE / CA 2022 3,34x Nbr Employés - Flottant 86,6% Prochain événement sur STAR BULK CARRIERS CORP. 05/08/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 26,90 $ Dernier Cours de Cloture 20,45 $ Ecart / Objectif Haut 95,6% Ecart / Objectif Moyen 31,5% Ecart / Objectif Bas -51,1% Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Petros Alexandros Pappas Chief Executive Officer & Director Hamish Norton President Simos Georgios Spyrou Co-Chief Financial Officer Christos Begleris Co-Chief Financial Officer Spyros Ioannis Capralos Non-Executive Chairman