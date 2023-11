Star Diamond Corporation (Star Diamond) a annoncé qu'elle avait conclu une entente exécutoire avec Rio Tinto Exploration Canada Inc. (RTEC), prévoyant le transfert par RTEC à Star Diamond de la totalité de la participation de 75 % de RTEC dans le projet diamantifère Fort-à-la-Corne, situé dans le centre de la Saskatchewan (le projet). L'accord prévoit qu'à la clôture de la transaction : RTEC transférera à Star Diamond la totalité de la participation de 75 % de RTEC dans le projet, de sorte que le projet sera détenu à 100 % par Star Diamond ; RTEC transférera à Star Diamond la propriété de la foreuse à tranchée utilisée par RTEC pour réaliser son programme antérieur d'échantillonnage en vrac dans le projet ; RTEC transférera à Star Diamond l'usine d'échantillonnage en vrac située dans le projet, y compris la machine de tri des diamants TOMRA XRT qui se trouve sur place ; Star Diamond émettra à RTEC et/ou à une société affiliée le nombre d'actions ordinaires de Star Diamond qui permettra à RTEC et à ses sociétés affiliées de détenir 19,9 % des actions ordinaires alors en circulation de Star Diamond.9 % des actions ordinaires de Star Diamond alors en circulation (RTEC et ses affiliés détiennent actuellement environ 2,3 % des actions ordinaires en circulation de Star Diamond) ; et RTEC et Star Diamond concluront un accord sur les droits des investisseurs en vertu duquel, entre autres, RTEC se verra accorder certains droits de préemption pour maintenir sa participation de 19,9 % dans Star Diamond dans le cadre de financements futurs entrepris par Star Diamond, et RTEC acceptera certaines protections de moratoire prévoyant que RTEC aura le droit d'augmenter sa participation de 19,9 % dans le cas où Star Diamond recevrait une proposition d'acquisition.

À l'issue des transactions faisant l'objet de l'accord, Star Diamond aura le contrôle et la responsabilité totale du projet, l'accord de coentreprise existant entre RTEC et Star Diamond sera résilié, et Star Diamond dégagera et indemnisera RTEC pour les responsabilités découlant du projet ou s'y rapportant, le tout en échange d'un paiement de 4 millions de dollars canadiens de RTEC à Star Diamond. RTEC a accepté de fournir au nom de Star Diamond, pendant une période maximale de cinq ans après la clôture, des lettres de crédit d'un montant total ne dépassant pas 9,9 millions CAD pour garantir certaines obligations de remise en état et de restauration de l'environnement liées au projet. Star Diamond sera tenue de rembourser tout montant prélevé sur ces lettres de crédit et ces obligations de remboursement seront garanties par le projet et ses actifs.