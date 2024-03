Star Diamond Corporation est une société de ressources naturelles basée au Canada. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières. Elle se concentre sur l'exploration et le développement des ressources diamantifères de la Saskatchewan. Les projets de la société comprennent le projet Star-Orion South Diamond, les propriétés du district diamantifère de Fort a la Corne et le projet Buffalo Hills. Le projet diamantifère Star-Orion South est situé dans le centre de la Saskatchewan, à quelque 60 kilomètres à l'est de la ville de Prince Albert. Les dispositions minières de Fort a la Corne sont situées dans la forêt provinciale de Fort a la Corne, dans le centre de la Saskatchewan. Le projet diamantifère de Buffalo Hills est situé à environ 400 kilomètres au nord-ouest d'Edmonton. La propriété est située dans le terrane de Buffalo Head du Protérozoïque inférieur, qui est recouvert par trois formations sédimentaires d'âge crétacé composées de séquences marines et non marines de grès, de siltstone et de schiste argileux.

Secteur Métaux et minéraux précieux