Star Energy Group plc est une entreprise énergétique basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans la production d'énergie à terre, l'exploration, le développement et la production de pétrole et de gaz à terre sur ses sites. Elle exploite plusieurs champs pétroliers et gaziers terrestres en Grande-Bretagne. La société est également engagée dans le développement et la construction d'énergie géothermique. C'est un producteur d'hydrocarbures à terre au Royaume-Uni, qui fournit du gaz naturel et du pétrole brut au marché de l'énergie britannique. Elle développe et produit des réserves de gaz et de pétrole sur des sites terrestres dans les East Midlands et dans le bassin de Weald, dans le sud de l'Angleterre. Elle possède 28 champs et plus de 90 sites dans tout le pays, produisant principalement du pétrole. Ses filiales comprennent Island Gas Limited, IGas Energy Enterprise Limited, Star Energy Group Limited, Star Energy Limited, Star Energy Weald Basin Limited, GT Energy UK Limited et d'autres.