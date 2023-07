Star Energy Group PLC, anciennement IGas Energy PLC, est une entreprise d'exploration et de production de pétrole et de gaz à terre. Elle se concentre sur les East Midlands et le bassin de Weald dans le sud de l'Angleterre, où elle produit des hydrocarbures. Elle détient des intérêts dans 50 licences sur des sites terrestres en Grande-Bretagne, notamment dans le bassin de Weald dans le sud de l'Angleterre, dans la fosse de Gainsborough dans les East Midlands, dans le bassin de Bowland dans le nord-ouest et dans le cinquième moray intérieur, au nord d'Inverness en Écosse. Elle développe et produit des réserves de gaz et de pétrole sur des sites terrestres dans le nord-ouest de l'Angleterre, les East Midlands, le bassin de Weald dans le sud de l'Angleterre et les zones côtières septentrionales de l'Inner Moray Firth en Écosse. Elle produit 2 200 barils d'équivalent pétrole par jour, contribuant ainsi à la sécurité de l'approvisionnement énergétique du pays. Elle possède 28 champs et plus de 90 sites dans tout le pays, produisant principalement du pétrole. Ses filiales comprennent Star Energy Group Limited, Star Energy Limited et d'autres.