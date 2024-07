Star Group, L.P. est un fournisseur d'énergie à service complet spécialisé dans la vente de fioul domestique et de propane, ainsi que de produits et services de climatisation à des clients résidentiels et commerciaux. La société exerce ses activités par l'intermédiaire d'une filiale opérationnelle, Petro Holdings, Inc. La société vend également du carburant diesel, de l'essence et du fioul domestique sur la base d'une livraison uniquement, et dans certaines de ses zones de commercialisation. La société fournit des services de plomberie principalement à sa clientèle de mazout domestique et de propane. Les installations et les services de la société comprennent les installations d'équipement, les contrats de service d'entretien d'équipement et les services d'appel facturables. La société est un distributeur au détail de fioul domestique opérant dans les États du nord et de l'est dans les régions du nord-est, du centre et du sud-est des États-Unis, y compris ses sites de propane.