Des partisans et des détracteurs de Trump se pressent autour du tribunal de Manhattan avant la mise en accusation.

Quelques heures avant que M. Trump ne se rende à la justice, mardi après-midi, une foule de personnes ont sifflé, crié et brandi des pancartes en soutien à M. Trump, qui a déjà annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2024.

Séparés de la foule de Trump par des barricades, des contre-manifestants ont célébré l'inculpation de l'ancien président avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Enfermez-le !", en référence à un chant souvent entendu à l'encontre de l'adversaire de Trump, Hillary Clinton, lors de sa campagne présidentielle victorieuse en 2016.

Un grand nombre de journalistes ont assisté à la scène.

Marjorie Taylor Greene, représentante américaine de Géorgie qui a soutenu les fausses affirmations de M. Trump selon lesquelles il avait gagné l'élection de 2020, a fait une brève apparition devant le palais de justice de Manhattan, où elle avait promis d'animer un rassemblement pro-Trump organisé par le Club des jeunes républicains de New York.

"Je voudrais remercier les partisans patriotes de Trump qui sont ici aujourd'hui", a déclaré Mme Greene dans un mégaphone au milieu d'une foule dense, suscitant une salve d'applaudissements et des chants de "U-S-A !".

Dans une scène chaotique, elle a parlé pendant quelques minutes avant de partir rapidement dans un SUV blanc, tandis que des contre-manifestants la chahutaient et que d'autres la sifflaient apparemment en signe de soutien.

George Santos, un nouveau membre du Congrès de New York en difficulté qui a été appelé par ses collègues républicains à démissionner à la suite de fabrications sur ses antécédents, est également apparu brièvement au rassemblement pour montrer son soutien à M. Trump, mais il est reparti rapidement.

Des hordes de journalistes et de policiers de la ville de New York se tenaient au milieu de la foule compacte. Certains manifestants avaient revêtu des costumes, dont un partisan de M. Trump portant un masque en forme de visage du président Joe Biden, et un détracteur de M. Trump habillé comme l'ancien président dans une combinaison de prison rayée noir et blanc.

M. Trump, âgé de 76 ans, est sur le point de devenir le premier président ou ancien président des États-Unis à être inculpé d'un crime. Un grand jury de Manhattan l'a inculpé la semaine dernière dans une affaire qui découle d'un paiement présumé à la star du porno Stormy Daniels peu avant l'élection de 2016 pour faire taire son affirmation selon laquelle M. Trump aurait eu une liaison avec elle. Bien que les accusations spécifiques n'aient pas encore été révélées publiquement, M. Trump a déclaré qu'il était innocent et qu'il avait l'intention de plaider non coupable.

L'ancien président est resté à la Trump Tower dans le centre de Manhattan la nuit dernière, et une foule d'une douzaine de manifestants anti-Trump s'y est rassemblée mardi matin avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Tick Tock Times Up !" et en agitant des cloches de vache de célébration.

Kim Britt, 69 ans, faisait partie de la première douzaine de manifestants anti-Trump. Non loin de là, une poignée de partisans de Trump, en infériorité numérique, ont applaudi le passage d'un sosie de Trump coiffé d'un chapeau rouge dans une limousine, flanqué d'une camionnette arborant plusieurs drapeaux pro-Trump et anti-Biden.

"Si quelqu'un est au-dessus de la loi, nous n'arriverons à rien", a déclaré Mme Britt, infirmière diplômée à la retraite de Manhattan, qui se souvient avoir manifesté au même carrefour il y a six ans, lorsque M. Trump a été élu pour la première fois.