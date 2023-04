Le ministre pakistanais annule sa visite aux réunions du FMI et de la Banque mondiale aux États-Unis - sources

Le ministre Ishaq Dar devait participer à ces réunions à partir du 10 avril et rencontrer des hauts fonctionnaires du FMI et des créanciers multilatéraux pour tenter de décrocher un financement bloqué dont le pays d'Asie du Sud a désespérément besoin pour éviter une crise de la balance des paiements.

Islamabad négocie avec le FMI depuis début février pour décrocher un financement de 1,1 milliard de dollars dans le cadre d'un programme de sauvetage de 6,5 milliards de dollars convenu en 2019.

Deux représentants du gouvernement ont cité les troubles politiques comme raison de l'annulation. Le journal anglophone Express Tribune a cité M. Dar, qui a déclaré qu'il ne se rendait pas à la réunion en raison de la crise politique.

Le ministère des finances n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L'ancienne star du cricket Imran Khan conteste le gouvernement depuis qu'il a été évincé de son poste de premier ministre après avoir perdu un vote de confiance au parlement il y a un an.

M. Khan est à la tête d'une campagne de protestation visant à réclamer de nouvelles élections. Le premier ministre Shehbaz Sharif a rejeté la demande de M. Khan, affirmant que des élections générales sont de toute façon prévues pour la fin de l'année.

Dernier rebondissement en date, la Cour suprême a ordonné la tenue d'élections anticipées pour deux assemblées provinciales, mais le gouvernement a rejeté l'ordre de la Cour.

Alors que M. Khan souhaite que les élections provinciales aient lieu maintenant, M. Sharif estime qu'il est trop coûteux d'organiser des scrutins à la fois maintenant et plus tard dans l'année, et que tous les scrutins devraient avoir lieu en même temps, plus tard.

Le gouvernement estime également que deux tours de scrutin cette année mettraient à rude épreuve les agences chargées de la sécurité des élections, alors qu'elles sont également confrontées à la résurgence de la menace des militants islamistes.

La Cour suprême a déclaré qu'il serait illégal de retarder les élections provinciales.

Les fonctionnaires ont indiqué que le secrétaire aux finances, le plus haut fonctionnaire du ministère, et le gouverneur de la banque centrale conduiraient probablement la délégation pakistanaise à Washington.