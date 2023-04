Réactions à la comparution de l'ancien président Donald Trump à New York

Les accusations portées dans le cadre d'une enquête menée par le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, interviennent alors que M. Trump cherche à obtenir l'investiture du parti républicain pour se représenter en 2024.

Vous trouverez ci-dessous les réactions à la nouvelle de l'inculpation de mardi :

LE REPRÉSENTANT ADAM SCHIFF :

"Un moment sombre dans la vie de notre pays, lorsqu'il est nécessaire de faire comparaître un ancien président pour des accusations criminelles", a écrit M. Schiff, démocrate de Californie, mardi après-midi.

"Alors que l'affaire doit être prouvée par le procureur, nous devons reconnaître ce qui est le plus important : même les plus puissants doivent rendre des comptes et personne n'est au-dessus de la loi", a écrit M. Schiff, qui a été le principal procureur dans le procès de destitution de M. Trump par le Sénat en 2020.

SÉNATEUR MARCO RUBIO :

"Aujourd'hui est un mauvais jour pour nous tous & nous allons tous le regretter pendant un très long moment", a tweeté Rubio, républicain de Floride.

"Aujourd'hui, nous avons établi la nouvelle norme selon laquelle si vous voulez vraiment faire tomber quelqu'un, rien ne devrait vous arrêter. Vous devriez pouvoir manipuler la loi comme bon vous semble pour inculper quelqu'un", a déclaré M. Rubio dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, qualifiant les accusations portées contre M. Trump d'"absurdes".

REPRÉSENTANT JAMAAL BOWMAN :

"Prenez vos responsabilités, tenez-vous pour responsable et partez", a déclaré M. Bowman, un démocrate de New York, lorsque les journalistes lui ont demandé s'il avait un message à adresser à M. Trump.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU TEXAS, KEN PAXTON

"Je suis avec Trump et je me battrai toujours contre ceux qui veulent détruire notre République", a déclaré Ken Paxton, un républicain, dans un tweet.

MAISON BLANCHE :

"Je pense que le peuple américain devrait être rassuré par le fait que lorsqu'il y a une affaire en cours comme celle-ci, nous ne faisons aucun commentaire", a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, lors d'un point de presse mardi.

LE CHEF DE LA MAJORITÉ SÉNATORIALE, CHUCK SCHUMER :

M. Schumer, démocrate de New York, a tweeté : "Je crois que Donald Trump aura un procès équitable qui respectera les faits et la loi. Il n'y a pas de place dans notre système judiciaire pour une quelconque influence extérieure ou intimidation dans la procédure judiciaire. Alors que le procès se poursuit, la protestation est un droit américain, mais toutes les protestations doivent être pacifiques.

REPRÉSENTANTE MADELEINE DEAN :

"M. Trump a été un président de nombreuses premières - dont aucune n'a été bonne pour notre pays. Sa mise en accusation est une autre première, qu'il a lui-même provoquée", a tweeté Mme Dean, une démocrate de Pennsylvanie, ajoutant que le président deux fois mis en accusation était "un homme immoral" et un "citoyen corrompu".

SÉNATEUR TED CRUZ :

"L'inculpation de Donald Trump est totalement politique et sans fondement", a déclaré Cruz, un républicain du Texas, sur Twitter.