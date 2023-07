Star Housing Finance Ltd est une société de financement du logement basée en Inde. L'activité principale de la société consiste à fournir des prêts pour l'achat, la construction, la réparation et la rénovation de maisons résidentielles, d'appartements et de colonies. La société fournit des prêts aux particuliers, aux entreprises et aux promoteurs pour l'achat, la construction, le développement et la réparation de maisons, d'appartements et de propriétés commerciales en Inde. Ses catégories de produits comprennent les prêts immobiliers ordinaires et les prêts immobiliers ruraux. Les prêts immobiliers ordinaires comprennent les prêts pour l'achat et la revente de maisons, les prêts à la construction, les prêts mixtes et les prêts à l'amélioration et à l'extension. Les prêts au logement rural comprennent le prêt Star Gram Nayi Manzil Griha, le prêt Star Gram Pakka Ghar, le prêt Star Gram Vikas Griha, le prêt Star Gram Nayi Peedhi Griha et le prêt Star Gram Sulabh Swachhta Griha. Ses nouveaux prêts immobiliers pour l'achat et la revente sont accordés pour l'achat de propriétés résidentielles dans des endroits approuvés.