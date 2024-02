(Alliance News) - STAR7 Spa a annoncé jeudi que les revenus préliminaires du groupe pour 2023 s'élevaient à 104 millions d'euros, en hausse de 25 pour cent par rapport à 83,3 millions d'euros au 31 décembre 2022.

La société a expliqué que "l'élément clé de la croissance significative en 2023 peut être identifié dans la synergie entre la composante de croissance organique et externe que Service Line Engineering a pu exprimer, suite à la location de l'unité commerciale du groupe CAAR, qui a commencé le 1er janvier 2023", comme l'a expliqué la société dans une note.

Lorenzo Mondo, Président et CEO de STAR7 a commenté : "L'année 2023 témoigne, une fois de plus, de la capacité de STAR7 à croître à des taux à deux chiffres, indépendamment des cycles économiques : un chemin ininterrompu de développement, de 2000 à aujourd'hui, qui est basé sur une mise en œuvre cohérente de la conception stratégique. Au fil du temps, en effet, nous avons acquis une présence de plus en plus internationale, en saisissant les opportunités de croissance les plus intéressantes sur les différents marchés, et en nous concentrant de plus en plus sur la partie de l'activité d'information sur les produits qui se trouve en amont de la chaîne de valeur".

"En 2023, notre engagement n'était pas uniquement axé sur la croissance. Il est clair pour nous, en fait, que le vrai jeu pour STAR7 se joue sur le front des marges. Le processus de rationalisation des coûts qu'a nécessité l'intégration de CAAR est en train de s'achever avec succès. Cela nous permettra, en 2024, de tirer les bénéfices du saut dimensionnel et de positionnement réalisé en 2023, y compris au niveau de la marge".

Star7 reste stable à 6,60 euros par action.

