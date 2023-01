STAR7 signe des contrats de location pour les unités commerciales CAAR et STI 02/01/2023 | 18:16 Envoyer par e-mail :

STAR7 signe des contrats de location pour les unités commerciales CAAR et STI 02/01/2023 | 18:16

(Alliance News) - STAR7 Spa a signé samedi un contrat de location pour l'unité commerciale comprenant Consulting Automotive Aerospace Railway Spa, basée à Turin, Italie, des droits similaires aux droits réels sur les filiales étrangères au Brésil et en Serbie, et un second contrat de location pour l'unité commerciale de STI srl, basée à Bolzano, Italie, qui est contrôlée par CAAR Spa. Les contrats, effectifs à partir du 1er janvier 2023, comprennent également des contrats relatifs à des projets pour des clients et les contrats de travail d'environ 320 employés, dont la grande majorité sont des ingénieurs. Le groupe CAAR est contrôlé par Francesco Ellena, qui l'a fondé en 2009. S'appuyant sur un solide savoir-faire dans le domaine automobile, explique STAR7 dans un communiqué, le groupe a étendu avec succès ses solutions d'ingénierie, principalement l'ingénierie des procédés, aux secteurs de l'aérospatiale et de la défense, du ferroviaire, de l'agriculture, de l'énergie, de la logistique, des infrastructures et de l'électronique. Au fil des ans, les services d'ingénierie offerts se sont développés non seulement en Italie mais aussi dans le reste de l'Europe et surtout au Brésil, devenant un pôle de référence important dans les segments dans lesquels le groupe opère. Au cours des derniers mois, le groupe CAAR a été confronté à une situation de crise qui menace de compromettre la poursuite régulière de ses activités commerciales. Pour cette raison, explique STAR7, "elle va lancer une opération de restructuration de sa dette". Le contrat de location de l'unité commerciale signé avec STAR7 s'inscrit dans la perspective "de promouvoir immédiatement les initiatives les plus appropriées pour la préservation de la continuité de l'unité commerciale elle-même, en respectant l'objectif premier de protection des créanciers et des clients du groupe". Toutes les banques qui avaient accordé un financement à la CAAR ont été informées à l'avance de l'opération. Les contrats de location signés, respectivement pour l'unité commerciale CAAR et pour l'unité commerciale STI, ont pour objet la cession des unités commerciales à STAR7 dans le cadre de l'opération de restructuration du groupe CAAR, ou, en cas d'échec de cette dernière, la présentation d'une offre d'achat irrévocable par STAR7 dans le cadre d'une éventuelle liquidation judiciaire. Le bail a une durée de six mois et sera ensuite automatiquement renouvelé pour six mois supplémentaires si le transfert à STAR7 n'a pas eu lieu dans le délai susmentionné. Après l'expiration de la première période de prolongation de six mois, le contrat est automatiquement résilié, sauf accord contraire entre les parties. Le loyer annuel s'élève à un total de 120 000 euros plus TVA. Dans le cadre de l'opération de restructuration, STAR7 s'engage à acheter l'activité CAAR dans les 30 jours ouvrables suivant l'approbation définitive et sans appel de l'accord de restructuration de la dette par le tribunal compétent, à condition que certaines conditions préalables prédéfinies aient été remplies à cette date. Le prix d'achat des deux unités commerciales, qui comprennent également les activités au Brésil et en Serbie, a été fixé à un montant maximum de 2,8 millions d'euros. En outre, suite à l'approbation du tribunal, STAR7 reprendra des dettes bancaires d'un montant maximum de 3,2 millions d'euros, arrivant à échéance à la fin de l'année 2027, et des remboursements annuels d'environ 500 000 euros, ainsi que des indemnités de départ du personnel d'un montant de 1,3 million d'euros. Au moment de l'achat, la sortie de fonds sera d'un maximum de 2,8 millions d'euros pour STAR7, qui pourra puiser dans les liquidités disponibles. Dans le cas où l'opération de restructuration échouerait et où la liquidation judiciaire de la CAAR serait ouverte en conséquence, si l'administrateur judiciaire opte pour la reprise du présent contrat, STAR7 s'engage à soumettre une offre irrévocable à la procédure de faillite pour l'achat de l'entreprise et à participer à la procédure de mise en concurrence pour la vente de l'entreprise qui sera appelée. Lundi, STAR7 a clôturé à 8,50 euros par action. Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.

