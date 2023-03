Starbucks Corporation : Une zone support en soutien 27/03/2023 | 08:37 achat En cours

Cours d'entrée : 98.918$ | Objectif : 108$ | Stop : 93$ | Potentiel : 9.18% Le récent mouvement baissier a renvoyé le titre Starbucks Corporation au contact de niveaux intéressants situés vers 97.76 USD. Cette zone pourrait faire barrage au trend baissier et confère un bon timing à l'ouverture de positions acheteuses.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 108 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.



Points forts L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.



La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.



Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.



Points faibles Avec un PER 2023 de 29.11 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.



La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.49 fois le CA de la société, est relativement élevée.



Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.



Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Restaurants et bars Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. STARBUCKS CORPORATION -0.87% 113 022 COMPASS GROUP PLC 3.89% 42 506 DARDEN RESTAURANTS, INC. 10.30% 18 570 SODEXO -3.20% 13 602 JOLLIBEE FOODS CORPORATION -1.30% 4 642 JUBILANT FOODWORKS LIMITED -13.72% 3 526 GREGGS PLC 12.19% 3 258 SKYLARK HOLDINGS CO., LTD. 7.79% 2 865 AUTOGRILL S.P.A. 0.59% 2 670 PAPA JOHN'S INTERNATIONAL, .. -7.36% 2 643 KRISPY KREME, INC. 52.23% 2 641

Données financières USD EUR CA 2023 35 904 M - 33 376 M Résultat net 2023 3 882 M - 3 609 M Dette nette 2023 12 324 M - 11 456 M PER 2023 29,1x Rendement 2023 2,17% Capitalisation 113 Mrd 113 Mrd 105 Mrd VE / CA 2023 3,49x VE / CA 2024 3,17x Nbr Employés 402 000 Flottant 99,7% Prochain événement sur STARBUCKS CORPORATION 02/05/23 Premier semestre 2023 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 35 Dernier Cours de Clôture 98,34 $ Objectif de cours Moyen 112,20 $ Ecart / Objectif Moyen 14,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Howard D. Schultz President, Chief Executive Officer & Director Laxman Narasimhan Chief Executive Officer-Elect Rachel Marie Ruggeri Executive VP, Chief Financial & Accounting Officer Mellody Louise Hobson Chairman Jeff Wile Chief Information Officer