Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Starbucks, Wedbush rehausse son objectif de cours de 81 à 86 dollars, au lendemain de la publication par la chaine de cafés de résultats plutôt meilleurs que prévu au titre de son troisième trimestre comptable.



Le broker pointe ainsi dans cette publication un BPA ajusté de 84 cents, dépassant ainsi selon lui de sept cents le consensus, ainsi qu'une croissance de 9% des ventes à surface comparable aux Etats-Unis, en ligne avec des attentes du marché.



S'il remonte son BPA estimé pour l'exercice en cours de 2,89 à 2,96 dollars, Wedbush reste à l'écart du dossier, 'du fait d'une visibilité limitée à court et moyen termes concernant ses activités, à l'exception du marché vertical des ventes de détail aux Etats-Unis'.



