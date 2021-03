Starbucks : Wedbush relève son opinion

Wedbush relève son opinion sur Starbucks de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 108 à 124 dollars, croyant dans l'existence d'un 'niveau élevé de visibilité dans les objectifs de croissance à plus long terme'.



Voyant du potentiel de relèvement des attentes pour le trimestre et l'exercice en cours, le broker remonte ses estimations de BPA pour les exercices à venir, passant de 2,87 à 2,90 dollars pour 2021, de 3,43 à 3,48 dollars pour 2022 et de 3,83 à 3,92 dollars pour 2023.



Son nouvel objectif de cours représente un multiple de 31,5 fois son BPA estimé pour 2023, soit une prime d'environ 15% sur le multiple médian sur cinq ans pré-Covid, prime qu'il considère toutefois comme 'appropriée'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

