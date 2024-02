La société américaine de capital-investissement Apollo Global Management Inc. est en pourparlers pour acquérir une participation minoritaire dans la franchise Starbucks du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Asie centrale exploitée par le groupe koweïtien AlShaya, selon trois sources proches du dossier.

Baptisé "Projet Emerald", selon deux de ces personnes, le détaillant privé cherche à vendre une participation minoritaire d'environ 30 % dans l'entreprise, a rapporté Reuters précédemment.

Le fonds souverain d'Arabie saoudite, le Public Investment Fund (PIF), qui a déjà été présélectionné pour acheter la participation, est également toujours impliqué dans les négociations, ont déclaré l'une des personnes et une troisième.

L'unité Starbucks gère environ 2 000 points de vente dans 13 pays, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, au Kazakhstan et en Azerbaïdjan. Elle était évaluée entre 4 et 5 milliards de dollars en 2022, selon Reuters, avant qu'elle ne quitte la Russie.

Starbucks a déclaré en janvier que la guerre entre Israël et le Hamas avait nui à ses activités dans la région, car ses résultats du premier trimestre n'ont pas été à la hauteur des attentes du marché.

L'entreprise a déclaré que ses ventes avaient été fortement affectées par le conflit, au Moyen-Orient et aux États-Unis, car certains consommateurs ont lancé des campagnes de protestation et de boycott pour demander à l'entreprise de prendre position sur la question. L'entreprise a toutefois ajouté qu'elle restait déterminée à poursuivre ses ambitions de croissance dans son segment international.

À la suite des boycotts, Starbucks a déclaré en octobre qu'elle était une organisation apolitique et a rejeté les rumeurs selon lesquelles elle aurait apporté son soutien au gouvernement ou à l'armée israélienne.

Un accord élargirait la base d'investisseurs de l'entreprise privée détenue par la famille Alshaya depuis 1999. Certaines des plus grandes entreprises privées du Moyen-Orient cherchent de plus en plus à attirer des investisseurs extérieurs par le biais de cotations en bourse ou de ventes de participations stratégiques.

En 2022, AlShaya s'est retirée de Russie et a fermé 130 magasins pour se conformer à la décision de Starbucks de se retirer du pays sanctionné après sa guerre avec l'Ukraine.

Fondé en 1890, Alshaya est l'un des plus grands opérateurs de vente au détail de la région, avec des droits d'exploitation de marques occidentales populaires telles que The Cheesecake Factory, Shake Shack et Pottery Barn. (Reportage de Hadeel Al Sayegh à Dubaï, Andres Gonzalez Estebaran et Pablo Mayo Cerqueiro à Londres. Rédaction : Anousha Sakoui et David Evans)