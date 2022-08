Blinken se rend au Rwanda, un moment de test pour le vieil allié américain Kagame.

Les analystes régionaux s'attendent à ce que M. Blinken, qui est arrivé mercredi soir, fasse pression en privé pour faire cesser le soutien présumé du Rwanda au groupe rebelle M23 sans appliquer immédiatement des sanctions ou bloquer l'aide militaire, comme l'ont fait les États-Unis dans des circonstances similaires en 2013.

Un rapport confidentiel envoyé au Conseil de sécurité des Nations unies la semaine dernière indique que les troupes rwandaises combattent aux côtés des rebelles du M23 au Congo, et que Kigali fournit des armes et un soutien au groupe depuis novembre.

Le gouvernement rwandais a déclaré que les conclusions de l'ONU, basées sur des preuves comprenant des témoignages et des images de drones, étaient fausses, et que le M23 relevait de la responsabilité du Congo.

Les Etats-Unis sont un allié de longue date du président rwandais Paul Kagame, mais M. Blinken a déclaré aux journalistes mardi à Kinshasa qu'il était très préoccupé par les "rapports crédibles" selon lesquels le Rwanda a apporté son soutien au M23.

L'année dernière, l'administration américaine a accordé au Rwanda 147 millions de dollars d'aide bilatérale, et 500 000 dollars pour la paix et la sécurité.

"L'exportation la plus importante du Rwanda est sa réputation ; c'est ce qui attire Starbucks, c'est ce qui attire Bill Gates et cette réputation est mise à mal en ce moment", a déclaré Jason Stearns, directeur du Congo Research Group de l'Université de New York.

La visite de Blinken "conduira à une réévaluation de ce qui se passe sur le terrain", a déclaré Stearns à Reuters par téléphone.

Une déclaration du ministère rwandais des affaires étrangères sur la visite de Blinken a déclaré que le pays s'engageait à relever les défis de la sécurité dans la région des Grands Lacs.

Le Rwanda a été reconnu pour sa stabilité, sa facilité à faire des affaires et ses progrès en matière de développement depuis le génocide de 1994, mais Kagame s'est également attiré des critiques pour sa répression des opposants dans le pays et à l'étranger.

Le haut diplomate américain a déclaré qu'il évoquerait le sort de Paul Rusesabagina, un résident américain qui a été condamné par le tribunal de Kigali à 25 ans de prison pour terrorisme.

Rusesabagina a refusé de participer à ce qu'il a appelé un procès "bidon", affirmant qu'il avait été enlevé et amené à Kigali contre sa volonté.

Le ministère rwandais des Affaires étrangères a déclaré que l'arrestation et la condamnation de Rusesabagina étaient légales en vertu du droit rwandais et international.