Factbox - Récentes victoires syndicales américaines chez Amazon, Starbucks et plus encore

Les négociateurs syndicaux devront encore négocier avec Amazon sur les questions de salaire et de lieu de travail à l'entrepôt de New York.

Toutes les campagnes de syndicalisation ne sont pas couronnées de succès, y compris le résultat préliminaire d'un décompte de voix des travailleurs de l'entrepôt d'Amazon en Alabama.

Seuls 10,3 % des travailleurs salariés américains étaient syndiqués en 2021, soit la moitié du taux de 1983, et le taux de syndicalisation dans le secteur privé - y compris Amazon et Starbucks - n'était que de 6,1 % en 2021.

Il y a eu 149 élections syndicales au total en janvier et février de cette année, contre 103 pour les deux mêmes mois de 2021. Voici quelques récentes victoires syndicales notables :

AMAZON - Les travailleurs d'une installation d'Amazon.com à Staten Island, à New York, ont voté vendredi en faveur de la formation d'un syndicat, ce qui en fait la première installation américaine du détaillant en ligne à se syndiquer.

La victoire d'un nouveau syndicat indépendant chez le deuxième plus grand employeur privé des États-Unis s'ajoute aux récents succès remportés par les militants syndicaux qui se lancent dans de nouvelles industries.

STARBUCKS - Les employés de neuf établissements Starbucks aux États-Unis ont voté au cours des derniers mois en faveur de l'adhésion à Workers United, un affilié de la Service Employees International Union. Parmi les cafés désormais syndiqués, on en compte cinq à Buffalo, dans l'État de New York, deux à Mesa, en Arizona, et un à Seattle, dans l'État de Washington, et un à Knoxville, dans le Tennessee.

Environ 150 autres ont déposé une pétition pour des élections. Le dépouillement des bulletins de vote est prévu pour plus d'une douzaine d'autres cafés au cours des deux prochaines semaines.

La société a repoussé le syndicat dans un magasin de Buffalo.

NEW YORK TIMES - Environ 600 concepteurs, ingénieurs logiciels, analystes de données et autres employés techniques du fournisseur de nouvelles ont voté en mars pour rejoindre le NewsGuild of New York, qui a remporté plusieurs autres élections au cours des deux dernières années.

Les résultats de mars ont créé le plus grand syndicat de travailleurs de la technologie aux États-Unis avec des droits de négociation. Le NewsGuild représente également les journalistes américains de Reuters.

GOOGLE FIBER - Les entrepreneurs du fournisseur d'Internet à haut débit Google Fiber à Kansas City, Missouri, ont voté la semaine dernière en faveur de la syndicalisation. Bien qu'il ne s'agisse que de 10 travailleurs, il s'agit du premier groupe de l'Alphabet Workers Union (AWU) disposant de droits de négociation.

AWU dit avoir 800 membres depuis son lancement il y a un peu plus d'un an, mais ces membres n'ont pas le droit de négocier collectivement.

INDUSTRIE DU CANNABIS - En juin, le syndicat United Food and Commercial Workers a conclu des accords avec le laboratoire de cannabis Sonoma Lab Works et le fabricant de cannabis CannaCraft Manufacturing pour syndiquer leurs travailleurs en Californie.

Le nombre de cultivateurs de cannabis et de dispensaires a augmenté, tout comme les efforts de syndicalisation dans l'industrie. L'UFCW affirme désormais être le plus grand syndicat de travailleurs du cannabis du pays, avec plus de 10 000 membres.

SILICON VALLEY - En 2020, les employés de la plateforme de crowdfunding Kickstarter ont voté pour rejoindre un syndicat, la première grande entreprise technologique à le faire. Cependant, les travailleurs de la startup de données de localisation Mapbox ont perdu en août leur tentative de former un syndicat.