ISS exhorte les actionnaires de Starbucks à soutenir la révision des politiques de travail

Les investisseurs sont appelés à voter sur un certain nombre de propositions lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la société, le 23 mars, dont une visant à comprendre si certains traitements réservés par Starbucks aux baristas syndiqués violent ses propres politiques d'État en faveur de la négociation collective.

Les employés de plus de 280 de ses quelque 9 000 établissements américains exploités par la société ont voté en faveur de l'adhésion à un syndicat depuis 2021.

Un porte-parole de Starbucks a refusé de commenter le rapport de l'ISS.

Le National Labor Relations Board (NLRB) a accusé Starbucks de tactiques antisyndicales illégales dans des magasins à travers le pays, y compris le licenciement présumé de travailleurs pro-syndicaux.

Workers United, le syndicat représentant la plupart des employés nouvellement syndiqués, a également déclaré que l'entreprise avait fermé de manière inappropriée des magasins syndiqués pour bloquer leurs efforts. Starbucks a accusé le NLRB de mauvaise conduite et a déclaré que le syndicat n'avait pas négocié de bonne foi en cherchant à tenir des négociations par vidéoconférence.

Le SSI a conclu qu'"il semble y avoir des raisons crédibles qui peuvent appuyer les diverses accusations" soulevées par Workers United, le NLRB et Starbucks.

"De nombreuses allégations d'actes répréhensibles et de changements potentiels de politique

sont en cours et très nuancées", écrit ISS. "L'évaluation par un tiers proposée profiterait aux actionnaires en

coupant à travers une partie du bruit et en les aidant à évaluer la gestion par la société de tout risque lié."

La proposition, faite par un groupe d'investisseurs comprenant Trillium Asset Management et les fonds de pension publics de la ville de New York, demande au conseil d'administration de commander une évaluation indépendante du "respect par Starbucks de son engagement déclaré envers la liberté d'association et les droits de négociation collective des travailleurs" pour ses sites d'entreprise et ses sites sous licence.

Dans sa circulaire de procuration, le conseil d'administration de Starbucks a recommandé aux actionnaires de voter contre la proposition parce que son salaire minimum est déjà de 15 $ l'heure et qu'il offre "les avantages sociaux les mieux cotés du pays pour les travailleurs horaires à temps plein et à temps partiel".

Elle élargit également les options d'assurance maladie, la couverture des frais de scolarité et d'autres avantages, a-t-elle déclaré.

Starbucks a également déclaré qu'elle "a entamé des efforts pour mener une évaluation de l'impact sur les droits de l'homme", y compris les droits du travail, et qu'elle prévoit de mettre les résultats à la disposition des actionnaires.

Le rapport d'ISS ne recommande pas de voter oui pour l'une des autres propositions d'actionnaires.