La Bourse réduit les estimations de bénéfices de McDonald's en raison des coûts liés à la Russie.

Morgan Stanley a déclaré jeudi qu'elle s'attend désormais à un bénéfice net de la société de restauration rapide de 9,25 dollars par action pour cette année et de 10,62 dollars pour 2023, soit des réductions de 8 % et de 3 %, respectivement, par rapport à son opinion précédente.

Plus tôt, le cabinet d'études Gordon Haskett avait réduit son estimation de 5 % pour 2022 à 9,75 $ par action et de 3 % pour 2023 à 10,66 $ par action.

McDonald's a refusé de commenter ces mouvements.

La chaîne américaine de burgers - parmi les premiers à ouvrir à Moscou dans l'ère post-soviétique - paie les baux et les salaires de ses 62 000 employés en Russie, bien qu'elle ait commencé à fermer 847 restaurants dans ce pays, dont la plupart lui appartiennent et sont exploités. Elle paie également les salaires de son personnel en Ukraine.

Le coût devrait s'élever à 50 millions de dollars par mois, soit au moins 450 millions de dollars jusqu'à la fin de cette année.

Les magasins en Russie et en Ukraine - qui sont maintenant fermés - devraient normalement générer un bénéfice d'exploitation d'environ 310 millions de dollars par an, selon Gordon Haskett.

La société basée à Chicago est également confrontée à des pertes potentielles de la valeur de ses actifs en Russie, que ce soit par le biais d'une dévaluation, d'une vente à un propriétaire local ou d'une saisie par le gouvernement, selon Morgan Stanley, qui n'a pas tenu compte de ces facteurs dans ses estimations de bénéfices réduits.

La banque trouve toujours les actions McDonald's attrayantes car elles peuvent résister à des environnements de consommation incertains.

McDonald's est plus exposé à la Russie que les autres chaînes mondiales de restauration rapide. Elle est entrée dans le pays en 1990 et y possède 84 % de ses restaurants.

D'autres marques, dont Starbucks Corp et Burger King, sont moins exposées en Russie. Leurs restaurants sont en grande partie détenus par des opérateurs indépendants dans le cadre de joint-ventures et d'accords de master franchise.

Après McDonald's, Yum Brands Inc, société mère de KFC et Pizza Hut, est la plus exposée. La Russie et l'Ukraine représentent environ 3 % de son résultat d'exploitation consolidé, selon les analystes de Gordon Haskett. Cela représente environ 64 millions de dollars sur la base des chiffres de 2021, selon une analyse Reuters des données de Refinitiv.

Les analystes de Morningstar n'ont pas modifié leurs prévisions pour McDonald's ou Yum. Mais le 8 mars, ils ont déclaré qu'ils s'inquiétaient de la hausse des prix du carburant liée à la guerre et de son impact sur les dépenses de consommation et les marges des restaurants.

Le résultat d'exploitation mondial de McDonald's a atteint 10,4 milliards de dollars en 2021, selon les données de Refinitiv.

Bien que McDonald's ait déclaré que les fermetures en Russie étaient temporaires, les analystes de Gordon Haskett ont déclaré qu'ils pensaient que les magasins en Russie portant les arcs dorés emblématiques resteraient fermés jusqu'en 2023.