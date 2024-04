La Cour suprême des États-Unis est intervenue mardi dans la campagne de syndicalisation controversée de Starbucks, en entendant les arguments de la chaîne de cafés qui conteste une ordonnance judiciaire l'obligeant à réembaucher sept employés d'un café du Tennessee qui avaient été licenciés parce qu'ils cherchaient à se syndiquer.

La société a fait appel de l'approbation par un tribunal de première instance d'une injonction demandée par le National Labor Relations Board (Conseil national des relations de travail) des États-Unis, ordonnant la réintégration des travailleurs. Cette affaire pourrait rendre plus difficile l'arrêt rapide des pratiques de travail jugées déloyales au regard de la législation fédérale pendant que le NLRB examine les plaintes.

Les plaidoiries se poursuivent.

L'affaire porte sur les critères juridiques que les tribunaux fédéraux doivent appliquer pour délivrer une injonction préliminaire demandée par le NLRB en vertu de la loi fédérale intitulée National Labor Relations Act (loi sur les relations de travail nationales). Ces injonctions sont destinées à faire cesser les pratiques déloyales de travail pendant qu'une affaire est en cours devant le conseil.

En vertu de l'article 10(j) de la loi sur les relations de travail, un tribunal peut accorder une injonction s'il la juge "juste et appropriée". Starbucks, dont le siège est à Seattle, affirme que si les juridictions inférieures avaient appliqué des critères plus stricts, semblables à ceux utilisés par d'autres tribunaux et dans des litiges juridiques non liés au travail, l'affaire se serait terminée différemment.

Environ 400 établissements Starbucks aux États-Unis se sont syndiqués, ce qui représente plus de 10 000 employés. Les deux parties se sont parfois accusées mutuellement de comportements illégaux ou inappropriés.

Des centaines de plaintes ont été déposées auprès du NLRB, accusant Starbucks de pratiques syndicales illégales, telles que le licenciement de sympathisants syndicaux, l'espionnage des travailleurs et la fermeture de magasins pendant les campagnes syndicales. Starbucks a nié avoir commis des actes répréhensibles et a déclaré respecter le droit des travailleurs à choisir de se syndiquer ou non.

En février, les deux parties ont déclaré qu'elles avaient convenu de créer un "cadre" pour guider la syndicalisation et la négociation collective, et éventuellement régler des dizaines de litiges en suspens.

L'affaire a débuté en 2022, lorsque les travailleurs du magasin de Poplar Avenue à Memphis ont été parmi les premiers à se syndiquer. Au début de leurs efforts, ils ont permis à une équipe de télévision d'entrer dans le café Starbucks après les heures de travail pour parler de la campagne syndicale. Sept travailleurs présents ce soir-là ont été licenciés, dont plusieurs membres du comité de syndicalisation.

Malgré ces licenciements, les employés ont par la suite voté en faveur de l'adhésion à Workers United.

Le syndicat a porté plainte auprès du NLRB au sujet des licenciements et d'autres mesures disciplinaires prises par les cadres. Le NLRB a demandé une injonction, alléguant que Starbucks avait illégalement licencié les travailleurs parce qu'ils soutenaient la campagne syndicale et pour envoyer un message aux autres travailleurs.

Le juge de district Sheryl Lipman a accordé l'injonction en 2022, réintégrant les travailleurs afin de remédier à "l'effet paralysant" des licenciements sur l'effort de syndicalisation pendant que le NLRB résout l'affaire. La 6e cour d'appel du circuit des États-Unis, basée à Cincinnati (Ohio), a confirmé l'injonction en 2023.

Elle a rejeté l'argument de l'entreprise selon lequel M. Lipman aurait dû utiliser un test rigoureux à quatre facteurs pour évaluer la demande d'injonction, comme le font généralement les tribunaux dans les litiges non liés au travail. Ce test consiste notamment à évaluer si la partie qui demande une injonction subirait un préjudice irréparable et s'il est probable qu'elle obtienne gain de cause sur le fond de l'affaire.

L'arrêt de la Cour suprême est attendu pour la fin du mois de juin.