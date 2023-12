La consommation de café en Chine augmente rapidement, suscitant une concurrence acharnée entre les chaînes de cafés locales et étrangères qui ont ouvert des milliers de boutiques sous leur propre marque au cours des derniers mois, dépassant ainsi le nombre de cafés aux États-Unis.

Les analystes s'attendent à ce que la soif croissante de café en Chine soit l'un des principaux moteurs de la demande future de grains de café, car les cafés s'étendent au-delà de Pékin et de Shanghai vers des dizaines de villes de taille moyenne où les jeunes professionnels se sont mis à apprécier cette boisson.

L'augmentation de la demande de café en Chine est une opportunité pour les chaînes internationales telles que Starbucks et Tim Hortons qui investissent massivement en Chine, bien qu'elles soient confrontées à un défi de taille face aux marques locales qui se développent rapidement.

Les données de l'Organisation internationale du café transmises à Reuters montrent que la consommation de café en Chine a augmenté de 15 % au cours de la saison annuelle qui s'est achevée en septembre, par rapport au cycle précédent, pour atteindre 3,08 millions de sacs.

"Le consommateur chinois adopte de plus en plus le style de vie occidental et le café est évidemment l'une des boissons qui le représente", a déclaré Jason Yu, directeur général pour la Chine élargie de la société d'études de marché Kantar Worldpanel.

Le nombre de cafés de marque en Chine a augmenté de 58 % au cours des 12 derniers mois pour atteindre 49 691 points de vente, selon Alegra Group, une société qui suit la croissance des chaînes de cafés.

La concurrence est rude entre les chaînes locales et les chaînes internationales, a déclaré Matthew Barry, analyste en boissons pour Euromonitor. Chacune essaie de s'approprier la plus grande part possible d'un marché en pleine croissance.

Alegra Group estime que la chaîne chinoise Luckin Coffee a ouvert 5 059 magasins au cours des 12 derniers mois, tandis qu'une autre chaîne chinoise, Cotti Coffee, a ouvert 6 004 points de vente au cours de la même période.

"L'ampleur de l'opportunité est telle que les deux chaînes (locales et internationales) devront être très agressives pour se faire face et je pense que cela devrait garantir un marché très dynamique dans les prochaines années", a déclaré M. Barry.

La chaîne américaine Starbucks a ouvert 700 magasins en Chine l'année dernière et a déclaré qu'elle était en bonne voie pour exploiter environ 9 000 magasins dans le pays d'ici 2025, tandis que la chaîne canadienne Tim Hortons prévoit d'avoir 3 000 magasins dans le pays d'ici quatre ans.

L'acquisition de parts de marché est l'un des principaux objectifs de Luckin, a déclaré le directeur général Jinyi Guo lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l'entreprise.

Jason Yu a précisé que les ouvertures de magasins se font désormais dans les petites villes chinoises, qui comptent encore des millions d'habitants chacune.

"Cela signifie que dans ces endroits, il y a encore beaucoup d'espace blanc pour que les chaînes de cafés se développent", a-t-il déclaré.

Zixi Zhao, un étudiant pékinois de 20 ans, a déclaré qu'il buvait du café tous les jours.

"J'ai commencé à en boire lorsque je suis entré à l'université", explique-t-il. "Je ne bois pas beaucoup de thé en général, mais ma mère, mon père et ma grand-mère en boivent tous.

Ruoxuan Zhao, un étudiant pékinois de 19 ans, a déclaré que la consommation de café faisait partie du mode de vie rapide des jeunes Chinois, qui apprécient l'apport de caféine.

DES CULTIVATEURS HEUREUX

Cette évolution est une bonne nouvelle pour les producteurs de café qui bénéficient déjà de prix élevés en raison de conditions météorologiques défavorables dans certaines régions de culture. Les cours à terme du café arabica sont proches de leur plus haut niveau depuis huit mois, tandis que le café robusta a atteint son plus haut niveau depuis 15 ans la semaine dernière.

La Chine importe du café principalement d'Afrique et d'Amérique du Sud.

Le groupe brésilien d'exportateurs de café Cecafe a déclaré que les expéditions vers la Chine allaient presque tripler en 2023 pour dépasser 1 million de sacs pour la première fois, faisant de la Chine son huitième plus grand marché.

Le ministère américain de l'agriculture prévoit que la Chine utilisera 5 millions de sacs de café au cours de la nouvelle saison (2023/24), ce qui en ferait le septième consommateur mondial.

La consommation chinoise de café est encore faible par rapport aux principaux consommateurs que sont les États-Unis et le Brésil, qui utilisent plus de 20 millions de sacs par an. Mais la demande croissante indique que la Chine connaît un changement culturel similaire à celui d'autres pays asiatiques amateurs de thé, notamment le Japon et la Corée du Sud. (Reportage de Sophie Yu, Casey Hall et la rédaction de Pékin ; Reportage complémentaire de Roberto Samora à Sao Paulo et Marcelo Teixeira à New York ; Rédaction de Caroline Stauffer et Alistair Bell)