La valeur du jour à Wall Street - Starbucks : ventes en hausse et perspectives meilleures sur la Chine

Starbucks grimpe de 10,04% à 93,18 dollars à la bourse new-yorkaise. La chaîne de cafés a annoncé un chiffre d'affaires record de 8,4 milliards de dollars entre juillet et septembre, qui correspond au quatrième trimestre de son année comptable, en hausse de 3,3% sur un an. Aux Etats-Unis, les ventes ont augmenté de 11%, en particulier en raison d'une hausse de 10% du ticket moyen payé par les clients. En Chine, son deuxième marché, elles ont chuté de 16% en raison des restrictions liées au Covid, ce qui a fait baisser ses ventes en dehors des Etats-Unis de 5%.



Le niveau actuel de l'action de Starbucks, outre ses résultats solides, s'explique aussi par l'émergence de nouvelles rumeurs sur un allégement de la politique zéro Covid en Chine.



Le bénéfice net du groupe a, en revanche, été divisé par deux sur la période, à 878 millions de dollars.



La société, qui fait face aux Etats-Unis à un mouvement de syndicalisation dans ses établissements, est aussi confrontée aux pressions inflationnistes, qui font monter les prix des matières premières.



Pour l'ensemble de son année comptable, Starbucks (36 000 établissements dans 83 pays) a vu son chiffre d'affaires progresser de 11% pour atteindre 32,25 milliards de dollars. Son bénéfice net a reculé de 22%, à 3,3 milliards de dollars.



"Ce trimestre a été meilleur que prévu grâce à la surperformance des systèmes de paiement aux États-Unis, en Inde et en Chine, à la solidité des marges en Amérique du Nord et à une croissance des unités supérieure aux attentes", considère l'analyste Jefferies.